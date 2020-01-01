У селі на Волині перекриють частину покрівлі ліцею
Сьогодні, 20:41
У селі Гуща Любомльського району відбудуться роботи з ремонту частини покрівлі ліцею.
Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro,- передає Район Любомль.
Роботи з капітального ремонту частини покрівлі Гущанського ліцею Рівненської сільської ради мають завершитися до 30 червня 2020 року.
Виконає ремонтні роботи Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник».
Вартість робіт – 1,38 мільйона гривень.
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Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro,- передає Район Любомль.
Роботи з капітального ремонту частини покрівлі Гущанського ліцею Рівненської сільської ради мають завершитися до 30 червня 2020 року.
Виконає ремонтні роботи Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник».
Вартість робіт – 1,38 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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