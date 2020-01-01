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У селі на Волині перекриють частину покрівлі ліцею

У селі на Волині перекриють частину покрівлі ліцею
У селі Гуща Любомльського району відбудуться роботи з ремонту частини покрівлі ліцею.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro,- передає Район Любомль.

Роботи з капітального ремонту частини покрівлі Гущанського ліцею Рівненської сільської ради мають завершитися до 30 червня 2020 року.

Виконає ремонтні роботи Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник».

Вартість робіт – 1,38 мільйона гривень.

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Теги: ремонт, покрівля, ліцей, Гуща, тендер
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