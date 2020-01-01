У селі на Волині перекриють частину покрівлі ліцею





Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro,- передає



Роботи з капітального ремонту частини покрівлі Гущанського ліцею Рівненської сільської ради мають завершитися до 30 червня 2020 року.



Виконає ремонтні роботи Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник».



Вартість робіт – 1,38 мільйона гривень.

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