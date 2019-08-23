На Рівненщині викрили злочинну групу, яка організувала бурштиновий бізнес. ФОТО





Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцями скупки, обробки бурштину та за місцем проживання учасників угруповання. Вже вилучили значну кількість обробленого та необробленого каміння. Про це інформує



До складу групи входило чотири мешканці Сарненського району, кожний з яких відповідав за свій напрям діяльності. Організатор контролював діяльність угруповання та розподіляв кошти, отримані від підпільного бізнесу, інші учасники підшукували клієнтів для оптової реалізації каміння, займалися скупкою бурштину-сирцю, організовували обробку каміння, відповідали за його зберігання та подальший збут.







Аби не потрапити у поле зору поліцейських та з метою конспірації злочинної діяльності, чоловіки працювали у закритому режимі. До так званого офісу можливо потрапити лише після попереднього узгодження у телефонному режимі дати та часу зустрічі.







Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині правоохоронці викрили групу осіб в організації бурштинового бізнесу.Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцями скупки, обробки бурштину та за місцем проживання учасників угруповання. Вже вилучили значну кількість обробленого та необробленого каміння. Про це інформує національна поліція України До складу групи входило чотири мешканці Сарненського району, кожний з яких відповідав за свій напрям діяльності. Організатор контролював діяльність угруповання та розподіляв кошти, отримані від підпільного бізнесу, інші учасники підшукували клієнтів для оптової реалізації каміння, займалися скупкою бурштину-сирцю, організовували обробку каміння, відповідали за його зберігання та подальший збут.Аби не потрапити у поле зору поліцейських та з метою конспірації злочинної діяльності, чоловіки працювали у закритому режимі. До так званого офісу можливо потрапити лише після попереднього узгодження у телефонному режимі дати та часу зустрічі.Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

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