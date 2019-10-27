У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю





Про це пише



Виконавця капітального ремонту визначать через відкриті торги.



Замовником виступає Колківська селищна рада. Аукціон розпочнуть 14 травня.



Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість становить 1,524 мільйона гривень.



Технічне завдання передбачає влаштування нового дорожнього покриття, встановлення бортових каменів, улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування, влаштування тротуарів з бетонних плит тощо.

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