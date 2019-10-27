вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю

У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю
В смт. Колки Маневицього району проведуть капітальний ремонт вулиці Центральна.

Про це пише «Волинь Online».

Виконавця капітального ремонту визначать через відкриті торги.

Замовником виступає Колківська селищна рада. Аукціон розпочнуть 14 травня.

Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість становить 1,524 мільйона гривень.

Технічне завдання передбачає влаштування нового дорожнього покриття, встановлення бортових каменів, улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування, влаштування тротуарів з бетонних плит тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Колки, дорога, ремонт, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
Сьогодні, 19:19
У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю
Сьогодні, 18:47
Через відсутність опадів на Волині міліють річки та озера
Сьогодні, 18:25
Лучанин за три місяці сконструював електробайк. ФОТО
Сьогодні, 17:41
У місті на Волині відновили роботу ринку
Сьогодні, 17:23
Схожі новини
У місті на Волині за 1 мільйон гривень відремонтують вулицю У місті на Волині за 1 мільйон гривень відремонтують вулицю
27 жовтень, 2019, 21:21
У Володимирі-Волинському копи разом з активістом проводили заміри ям. ВІДЕО У Володимирі-Волинському копи разом з активістом проводили заміри ям. ВІДЕО
06 жовтень, 2019, 07:35
У селі поблизу Луцька ремонт вулиці обійдеться у майже 6 мільйонів гривень У селі поблизу Луцька ремонт вулиці обійдеться у майже 6 мільйонів гривень
25 серпень, 2019, 00:35
«Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО «Гіршої ще не бачив», – волинянин про стан дороги від Горохова до Локач. ФОТО
12 серпень, 2019, 07:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
Сьогодні, 19:19
 0
У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю
Сьогодні, 18:47
 0
Через відсутність опадів на Волині міліють річки та озера
Сьогодні, 18:25
 0
Лучанин за три місяці сконструював електробайк. ФОТО
Сьогодні, 17:41
 0
У місті на Волині відновили роботу ринку
Сьогодні, 17:23
 0
Медіа
відео
1/8