У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю
Сьогодні, 18:47
В смт. Колки Маневицього району проведуть капітальний ремонт вулиці Центральна.
Про це пише «Волинь Online».
Виконавця капітального ремонту визначать через відкриті торги.
Замовником виступає Колківська селищна рада. Аукціон розпочнуть 14 травня.
Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість становить 1,524 мільйона гривень.
Технічне завдання передбачає влаштування нового дорожнього покриття, встановлення бортових каменів, улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування, влаштування тротуарів з бетонних плит тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише «Волинь Online».
Виконавця капітального ремонту визначать через відкриті торги.
Замовником виступає Колківська селищна рада. Аукціон розпочнуть 14 травня.
Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість становить 1,524 мільйона гривень.
Технічне завдання передбачає влаштування нового дорожнього покриття, встановлення бортових каменів, улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування, влаштування тротуарів з бетонних плит тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
Сьогодні, 19:19
У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю
Сьогодні, 18:47
Через відсутність опадів на Волині міліють річки та озера
Сьогодні, 18:25
Лучанин за три місяці сконструював електробайк. ФОТО
Сьогодні, 17:41
У місті на Волині відновили роботу ринку
Сьогодні, 17:23