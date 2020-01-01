«Важких станів серед них нема»: повідомили про стан волинських поліцейських, інфікованих коронавірусом





Про це журналістам



Станом на суботу, 2 травня 23 співробітники Ківерцівського райвідділу поліції



Наразі поліція проводить епідеміологічне розслідування, аби дізнатися джерело вірусу у райвідділку.



«Це встановити важко, адже поліцейські на службі, і постійно спілкуються з великою кількістю людей. Серед них і медики», – кажуть у прес-службі поліції.



Поки відомо тільки, що все почалося у черговій частині, де відбувається прийом громадян. І вже звідти вірус розповсюдився.



Контактні особи інфікованих також перебувають на самоізоляції. Приміщення регулярно дезінфікують, а поліцейські забезпечені засобами індивідуального захисту. Райвідділ працює у штатному режимі. До роботи залучили поліцейських з інших районів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівські поліцейські з коронавірусом перебувають на самоізоляції. У відділку працюють правоохоронці з інших районів.Про це журналістам «Район.Ківерці» розповіли у прес-службі поліції Волині.Станом на суботу, 2 травня 23 співробітники Ківерцівського райвідділу поліції інфіковані коронавірусом . 21 поліцейський перебуває на самоізоляції. Ще двоє співробітників перебували в інфекційній лікарні, але зараз і їх відправили додому. Важких станів серед них нема, проте випадки інфікування членів родин поліцейських.Наразі поліція проводить епідеміологічне розслідування, аби дізнатися джерело вірусу у райвідділку.«Це встановити важко, адже поліцейські на службі, і постійно спілкуються з великою кількістю людей. Серед них і медики», – кажуть у прес-службі поліції.Поки відомо тільки, що все почалося у черговій частині, де відбувається прийом громадян. І вже звідти вірус розповсюдився.Контактні особи інфікованих також перебувають на самоізоляції. Приміщення регулярно дезінфікують, а поліцейські забезпечені засобами індивідуального захисту. Райвідділ працює у штатному режимі. До роботи залучили поліцейських з інших районів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію