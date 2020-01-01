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«Важких станів серед них нема»: повідомили про стан волинських поліцейських, інфікованих коронавірусом

«Важких станів серед них нема»: повідомили про стан волинських поліцейських, інфікованих коронавірусом
Ківерцівські поліцейські з коронавірусом перебувають на самоізоляції. У відділку працюють правоохоронці з інших районів.

Про це журналістам «Район.Ківерці» розповіли у прес-службі поліції Волині.

Станом на суботу, 2 травня 23 співробітники Ківерцівського райвідділу поліції інфіковані коронавірусом. 21 поліцейський перебуває на самоізоляції. Ще двоє співробітників перебували в інфекційній лікарні, але зараз і їх відправили додому. Важких станів серед них нема, проте випадки інфікування членів родин поліцейських.

Наразі поліція проводить епідеміологічне розслідування, аби дізнатися джерело вірусу у райвідділку.

«Це встановити важко, адже поліцейські на службі, і постійно спілкуються з великою кількістю людей. Серед них і медики», – кажуть у прес-службі поліції.

Поки відомо тільки, що все почалося у черговій частині, де відбувається прийом громадян. І вже звідти вірус розповсюдився.

Контактні особи інфікованих також перебувають на самоізоляції. Приміщення регулярно дезінфікують, а поліцейські забезпечені засобами індивідуального захисту. Райвідділ працює у штатному режимі. До роботи залучили поліцейських з інших районів.

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Теги: поліція, коронавірус, райвідділок, Ківерці
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