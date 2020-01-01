«Важких станів серед них нема»: повідомили про стан волинських поліцейських, інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 14:36
Ківерцівські поліцейські з коронавірусом перебувають на самоізоляції. У відділку працюють правоохоронці з інших районів.
Про це журналістам «Район.Ківерці» розповіли у прес-службі поліції Волині.
Станом на суботу, 2 травня 23 співробітники Ківерцівського райвідділу поліції інфіковані коронавірусом. 21 поліцейський перебуває на самоізоляції. Ще двоє співробітників перебували в інфекційній лікарні, але зараз і їх відправили додому. Важких станів серед них нема, проте випадки інфікування членів родин поліцейських.
Наразі поліція проводить епідеміологічне розслідування, аби дізнатися джерело вірусу у райвідділку.
«Це встановити важко, адже поліцейські на службі, і постійно спілкуються з великою кількістю людей. Серед них і медики», – кажуть у прес-службі поліції.
Поки відомо тільки, що все почалося у черговій частині, де відбувається прийом громадян. І вже звідти вірус розповсюдився.
Контактні особи інфікованих також перебувають на самоізоляції. Приміщення регулярно дезінфікують, а поліцейські забезпечені засобами індивідуального захисту. Райвідділ працює у штатному режимі. До роботи залучили поліцейських з інших районів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це журналістам «Район.Ківерці» розповіли у прес-службі поліції Волині.
Станом на суботу, 2 травня 23 співробітники Ківерцівського райвідділу поліції інфіковані коронавірусом. 21 поліцейський перебуває на самоізоляції. Ще двоє співробітників перебували в інфекційній лікарні, але зараз і їх відправили додому. Важких станів серед них нема, проте випадки інфікування членів родин поліцейських.
Наразі поліція проводить епідеміологічне розслідування, аби дізнатися джерело вірусу у райвідділку.
«Це встановити важко, адже поліцейські на службі, і постійно спілкуються з великою кількістю людей. Серед них і медики», – кажуть у прес-службі поліції.
Поки відомо тільки, що все почалося у черговій частині, де відбувається прийом громадян. І вже звідти вірус розповсюдився.
Контактні особи інфікованих також перебувають на самоізоляції. Приміщення регулярно дезінфікують, а поліцейські забезпечені засобами індивідуального захисту. Райвідділ працює у штатному режимі. До роботи залучили поліцейських з інших районів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО
Сьогодні, 14:51
«Важких станів серед них нема»: повідомили про стан волинських поліцейських, інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 14:36
На Волині затримали контрабандиста, який хотів безпілотником переправити захисні маски через кордон. ФОТО
Сьогодні, 14:03