У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО





Гвардійці, які нещодавно прийшли служити до військової частини, зібралися на плацу військової частини, аби проголосити текст присяги і стати повноцінними членами військової родини. Для кожного з них – це свідомий крок у житті.





«Складання військової присяги збіглося з моїм днем народження. Цей день я запам’ятаю на усе життя, бо сьогодні доля зробила мені найкращий подарунок. Про Національну гвардію я дізнався з інтернету. Багато читав, стежив за її розвитком. І коли постав вибір працевлаштування, без вагань вирішив стати військовим», - розповідає солдат Юрій Литвинович.



Стабільність, відповідальність і можливість саморозвитку – вважає головними перевагами служби в Нацгвардії Анастасія Єпифанцева. Свого часу вона закінчила Харківську юридичну академію і мріяла стати поліцейською. Але доля привела її до Нацгвардії. Про свій вибір не шкодує.





«У військовій частині дружній, хороший колектив. Кожному, хто хоче розвиватися та самовдосконалюватися, тут завжди раді допомогти. Ось і я мрію зі звичайного солдата «дорости» до офіцера. Все робитиму для того, щоб моя мрія здійснилася», - каже дівчина.





У військову присягу втілені найвищі почуття українського народу, який довірив мир та спокій і власну долю своїм озброєним захисникам. Почесний обов’язок кожного без виключення військового - виправдати цю довіру, любов і повагу свого народу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Карантин вніс свої корективи у буденне життя військової частини 1141 Національної гвардії України. Якщо раніше новобранці присягали на вірність українському народові в урочистій атмосфері й свідками цієї події були поважні гості, їхні рідні та друзі, то нині ця подія відбулася по-скромному. Про це йдеться на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України у facebook Гвардійці, які нещодавно прийшли служити до військової частини, зібралися на плацу військової частини, аби проголосити текст присяги і стати повноцінними членами військової родини. Для кожного з них – це свідомий крок у житті.«Складання військової присяги збіглося з моїм днем народження. Цей день я запам’ятаю на усе життя, бо сьогодні доля зробила мені найкращий подарунок. Про Національну гвардію я дізнався з інтернету. Багато читав, стежив за її розвитком. І коли постав вибір працевлаштування, без вагань вирішив стати військовим», - розповідає солдатСтабільність, відповідальність і можливість саморозвитку – вважає головними перевагами служби в Нацгвардіїа. Свого часу вона закінчила Харківську юридичну академію і мріяла стати поліцейською. Але доля привела її до Нацгвардії. Про свій вибір не шкодує.«У військовій частині дружній, хороший колектив. Кожному, хто хоче розвиватися та самовдосконалюватися, тут завжди раді допомогти. Ось і я мрію зі звичайного солдата «дорости» до офіцера. Все робитиму для того, щоб моя мрія здійснилася», - каже дівчина.У військову присягу втілені найвищі почуття українського народу, який довірив мир та спокій і власну долю своїм озброєним захисникам. Почесний обов’язок кожного без виключення військового - виправдати цю довіру, любов і повагу свого народу.

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