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У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО

У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО
Карантин вніс свої корективи у буденне життя військової частини 1141 Національної гвардії України. Якщо раніше новобранці присягали на вірність українському народові в урочистій атмосфері й свідками цієї події були поважні гості, їхні рідні та друзі, то нині ця подія відбулася по-скромному. Про це йдеться на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України у facebook.

Гвардійці, які нещодавно прийшли служити до військової частини, зібралися на плацу військової частини, аби проголосити текст присяги і стати повноцінними членами військової родини. Для кожного з них – це свідомий крок у житті.

У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО

«Складання військової присяги збіглося з моїм днем народження. Цей день я запам’ятаю на усе життя, бо сьогодні доля зробила мені найкращий подарунок. Про Національну гвардію я дізнався з інтернету. Багато читав, стежив за її розвитком. І коли постав вибір працевлаштування, без вагань вирішив стати військовим», - розповідає солдат Юрій Литвинович.
У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО
У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО

Стабільність, відповідальність і можливість саморозвитку – вважає головними перевагами служби в Нацгвардії Анастасія Єпифанцева. Свого часу вона закінчила Харківську юридичну академію і мріяла стати поліцейською. Але доля привела її до Нацгвардії. Про свій вибір не шкодує.

У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО

«У військовій частині дружній, хороший колектив. Кожному, хто хоче розвиватися та самовдосконалюватися, тут завжди раді допомогти. Ось і я мрію зі звичайного солдата «дорости» до офіцера. Все робитиму для того, щоб моя мрія здійснилася», - каже дівчина.

У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО

У військову присягу втілені найвищі почуття українського народу, який довірив мир та спокій і власну долю своїм озброєним захисникам. Почесний обов’язок кожного без виключення військового - виправдати цю довіру, любов і повагу свого народу.

У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО

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Теги: військова частина 1141, присяга, новобранці, Нацгвардія
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