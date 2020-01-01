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Волинські фермери зазнають збитків через карантин. ВІДЕО

Волинські фермери зазнають збитків через карантин. ВІДЕО
Через карантинні обмеження волинські фермери, які вирощують овочі в теплицях, не можуть продати врожай.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

"Через закриті у час карантину ринки, продавати вирощені у теплицях овочі ніде, та й ціна за кілограм огірків торік була втричі вищою", - каже жителька села Будки Маневицького району Вікторія.

Жінка прізвища свого не назвала. Розповідає: нині продати овочі складно, тому цього року її родина зазнала збитків. Якщо вирощене продати не вдасться, каже вона, грошей на насіння на наступний сезон не буде.

"Торік був огірок 50-60 грн. навіть, а цього року - 20 грн. Ми висіяли розсаду, але вона стоїть і ми її висаджувати вже не будемо, немає сенсу. Затрати підуть великі, а ми нічого не вернемо", - каже Вікторія.

Чекає послаблення карантину, аби продати вирощене, фермер з Маневицького району Іван. Чоловік прізвища не назвав.

Розповідає: разом з братом огірки вирощують 4 роки, це чи не єдиний заробіток у селі, аби не їхати у Польщу. Робота в парниках починається у січні і триває до осені. З одного рядка можна зібрати до 50 кілограмів огірків.

"Можемо займатися з хімічними препаратами, але совість не дозволяє. Органіку даємо, продаємо людям. Вони задоволен", - говорить Іван.

Роботу фермерів, які вирощують овочі, цього року ускладнила аномально тепла зима та перепади температур навесні, - каже консультант з вирощування органічних овочів Сергій П’ятіков.

"Перепад в 4-5 градусів в теплиці змушує рослину попадати в стрес, і з цим треба було боротися, бо попавши в стрес, рослина починає хворіти , хворіє рослина - прокидаються шкідники", - повідомляє Сергій П’ятіков.

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів затвердив список продовольчих ринків, яким дозволять працювати під час карантину, але з дотриманням жорстких санітарних норм.

1 травня підриємці Луцьких ринків вийшли на мирну акцію протесту з проханням - дозволити їм працювати.


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Теги: фермери, овочі, карантин
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Коментарі 2
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І що з того? Не вводити карантин і заради огірків і прибутків фермерів нехай люди хворіють і помирають? Порядку і безбеки на ринках і ярмарках всерівно не буде з нашими людьми і що робити?
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Сьогодні на Балці в магазинах огірки по 41 грн!хай не п....ть!
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