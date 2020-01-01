Волинські фермери зазнають збитків через карантин. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
Через карантинні обмеження волинські фермери, які вирощують овочі в теплицях, не можуть продати врожай.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
"Через закриті у час карантину ринки, продавати вирощені у теплицях овочі ніде, та й ціна за кілограм огірків торік була втричі вищою", - каже жителька села Будки Маневицького району Вікторія.
Жінка прізвища свого не назвала. Розповідає: нині продати овочі складно, тому цього року її родина зазнала збитків. Якщо вирощене продати не вдасться, каже вона, грошей на насіння на наступний сезон не буде.
"Торік був огірок 50-60 грн. навіть, а цього року - 20 грн. Ми висіяли розсаду, але вона стоїть і ми її висаджувати вже не будемо, немає сенсу. Затрати підуть великі, а ми нічого не вернемо", - каже Вікторія.
Чекає послаблення карантину, аби продати вирощене, фермер з Маневицького району Іван. Чоловік прізвища не назвав.
Розповідає: разом з братом огірки вирощують 4 роки, це чи не єдиний заробіток у селі, аби не їхати у Польщу. Робота в парниках починається у січні і триває до осені. З одного рядка можна зібрати до 50 кілограмів огірків.
"Можемо займатися з хімічними препаратами, але совість не дозволяє. Органіку даємо, продаємо людям. Вони задоволен", - говорить Іван.
Роботу фермерів, які вирощують овочі, цього року ускладнила аномально тепла зима та перепади температур навесні, - каже консультант з вирощування органічних овочів Сергій П’ятіков.
"Перепад в 4-5 градусів в теплиці змушує рослину попадати в стрес, і з цим треба було боротися, бо попавши в стрес, рослина починає хворіти , хворіє рослина - прокидаються шкідники", - повідомляє Сергій П’ятіков.
Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів затвердив список продовольчих ринків, яким дозволять працювати під час карантину, але з дотриманням жорстких санітарних норм.
1 травня підриємці Луцьких ринків вийшли на мирну акцію протесту з проханням - дозволити їм працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
"Через закриті у час карантину ринки, продавати вирощені у теплицях овочі ніде, та й ціна за кілограм огірків торік була втричі вищою", - каже жителька села Будки Маневицького району Вікторія.
Жінка прізвища свого не назвала. Розповідає: нині продати овочі складно, тому цього року її родина зазнала збитків. Якщо вирощене продати не вдасться, каже вона, грошей на насіння на наступний сезон не буде.
"Торік був огірок 50-60 грн. навіть, а цього року - 20 грн. Ми висіяли розсаду, але вона стоїть і ми її висаджувати вже не будемо, немає сенсу. Затрати підуть великі, а ми нічого не вернемо", - каже Вікторія.
Чекає послаблення карантину, аби продати вирощене, фермер з Маневицького району Іван. Чоловік прізвища не назвав.
Розповідає: разом з братом огірки вирощують 4 роки, це чи не єдиний заробіток у селі, аби не їхати у Польщу. Робота в парниках починається у січні і триває до осені. З одного рядка можна зібрати до 50 кілограмів огірків.
"Можемо займатися з хімічними препаратами, але совість не дозволяє. Органіку даємо, продаємо людям. Вони задоволен", - говорить Іван.
Роботу фермерів, які вирощують овочі, цього року ускладнила аномально тепла зима та перепади температур навесні, - каже консультант з вирощування органічних овочів Сергій П’ятіков.
"Перепад в 4-5 градусів в теплиці змушує рослину попадати в стрес, і з цим треба було боротися, бо попавши в стрес, рослина починає хворіти , хворіє рослина - прокидаються шкідники", - повідомляє Сергій П’ятіков.
Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів затвердив список продовольчих ринків, яким дозволять працювати під час карантину, але з дотриманням жорстких санітарних норм.
1 травня підриємці Луцьких ринків вийшли на мирну акцію протесту з проханням - дозволити їм працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
І що з того? Не вводити карантин і заради огірків і прибутків фермерів нехай люди хворіють і помирають? Порядку і безбеки на ринках і ярмарках всерівно не буде з нашими людьми і що робити?
Сьогодні на Балці в магазинах огірки по 41 грн!хай не п....ть!
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині перекриють частину покрівлі ліцею
Сьогодні, 20:41
В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Волинські фермери зазнають збитків через карантин. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
На Волині люди взялись за озеленення села. ФОТО
Сьогодні, 19:19
У селищі на Волині капітально відремонтують вулицю
Сьогодні, 18:47