Волинські фермери зазнають збитків через карантин. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



"Через закриті у час карантину ринки, продавати вирощені у теплицях овочі ніде, та й ціна за кілограм огірків торік була втричі вищою", - каже жителька села Будки Маневицького району Вікторія.



Жінка прізвища свого не назвала. Розповідає: нині продати овочі складно, тому цього року її родина зазнала збитків. Якщо вирощене продати не вдасться, каже вона, грошей на насіння на наступний сезон не буде.



"Торік був огірок 50-60 грн. навіть, а цього року - 20 грн. Ми висіяли розсаду, але вона стоїть і ми її висаджувати вже не будемо, немає сенсу. Затрати підуть великі, а ми нічого не вернемо", - каже Вікторія.



Чекає послаблення карантину, аби продати вирощене, фермер з Маневицького району Іван. Чоловік прізвища не назвав.



Розповідає: разом з братом огірки вирощують 4 роки, це чи не єдиний заробіток у селі, аби не їхати у Польщу. Робота в парниках починається у січні і триває до осені. З одного рядка можна зібрати до 50 кілограмів огірків.



"Можемо займатися з хімічними препаратами, але совість не дозволяє. Органіку даємо, продаємо людям. Вони задоволен", - говорить Іван.



Роботу фермерів, які вирощують овочі, цього року ускладнила аномально тепла зима та перепади температур навесні, - каже консультант з вирощування органічних овочів Сергій П’ятіков.



"Перепад в 4-5 градусів в теплиці змушує рослину попадати в стрес, і з цим треба було боротися, бо попавши в стрес, рослина починає хворіти , хворіє рослина - прокидаються шкідники", - повідомляє Сергій П’ятіков.



Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів затвердив список продовольчих ринків, яким дозволять працювати під час карантину, але з дотриманням жорстких санітарних норм.



1 травня підриємці Луцьких ринків вийшли на





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