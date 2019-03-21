У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО





У нього патрульні виявили предмет зовні схожий на кастет, та пакетики з подрібненою речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну, - повідомляє пресслужба



Громадянин повідомив, що замовив заборонений засіб через мережу інтернет, його поклали у визначене місце як «закладку». На місце викликали слідчо-оперативну групу.





Особу з забороненою речовиною виявили патрульні і сьогодні, 2 травня, на вулиці Зарічній. Чоловік, який припаркувався біля річки Стир, був з явними ознаками наркотичного сп’яніння.



Під час застосування превентивного поліцейського заходу поверхневої перевірки в нього знайшли шприц з рідиною білого кольору, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.





На водія патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані наркотичного сп’яніння), оскільки проходити огляд в установленому законом порядку він відмовився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 2 травня, на вулиці Ковельській, у Луцьку, екіпаж помітив особу, яка почала втікати. Чоловіка наздогнали й перевірили.У нього патрульні виявили предмет зовні схожий на кастет, та пакетики з подрібненою речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині Громадянин повідомив, що замовив заборонений засіб через мережу інтернет, його поклали у визначене місце як «закладку». На місце викликали слідчо-оперативну групу.Особу з забороненою речовиною виявили патрульні і сьогодні, 2 травня, на вулиці Зарічній. Чоловік, який припаркувався біля річки Стир, був з явними ознаками наркотичного сп’яніння.Під час застосування превентивного поліцейського заходу поверхневої перевірки в нього знайшли шприц з рідиною білого кольору, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.На водія патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані наркотичного сп’яніння), оскільки проходити огляд в установленому законом порядку він відмовився.

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