У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 16:14
У ніч на 2 травня, на вулиці Ковельській, у Луцьку, екіпаж помітив особу, яка почала втікати. Чоловіка наздогнали й перевірили.
У нього патрульні виявили предмет зовні схожий на кастет, та пакетики з подрібненою речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Громадянин повідомив, що замовив заборонений засіб через мережу інтернет, його поклали у визначене місце як «закладку». На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Особу з забороненою речовиною виявили патрульні і сьогодні, 2 травня, на вулиці Зарічній. Чоловік, який припаркувався біля річки Стир, був з явними ознаками наркотичного сп’яніння.
Під час застосування превентивного поліцейського заходу поверхневої перевірки в нього знайшли шприц з рідиною білого кольору, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані наркотичного сп’яніння), оскільки проходити огляд в установленому законом порядку він відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У нього патрульні виявили предмет зовні схожий на кастет, та пакетики з подрібненою речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Громадянин повідомив, що замовив заборонений засіб через мережу інтернет, його поклали у визначене місце як «закладку». На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Особу з забороненою речовиною виявили патрульні і сьогодні, 2 травня, на вулиці Зарічній. Чоловік, який припаркувався біля річки Стир, був з явними ознаками наркотичного сп’яніння.
Під час застосування превентивного поліцейського заходу поверхневої перевірки в нього знайшли шприц з рідиною білого кольору, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані наркотичного сп’яніння), оскільки проходити огляд в установленому законом порядку він відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 16:14
У Луцьку новобранці Нацгвардії присягнули на вірність українському народові без урочистостей. ФОТО
Сьогодні, 14:51
«Важких станів серед них нема»: повідомили про стан волинських поліцейських, інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 14:36