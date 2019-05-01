В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО
Сьогодні, 20:18
У дворі багатоповерхівки на Ковельській, 113 у Володимирі-Волинському крізь асфальт, покладений два роки тому, почала рости трава.
Про це написав мешканець міста Антон Будневський у фейсбук-спільноті «Я❤Володимир» пише Буг.
“Своє діло роблять совісно 27.07.2018р., так приємно було спостерігати з вікна багатоповерхівки, як місто дбає про своїх мешканців” – йдеться в дописі.
“Не пройшло два роки і ніякому там асвальту на тротуарах не встояти перед матінкою природою. Весна, квітнуть клумби і разом з ними зелениться аcфальт”, – написав Будневський.
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Про це написав мешканець міста Антон Будневський у фейсбук-спільноті «Я❤Володимир» пише Буг.
“Своє діло роблять совісно 27.07.2018р., так приємно було спостерігати з вікна багатоповерхівки, як місто дбає про своїх мешканців” – йдеться в дописі.
“Не пройшло два роки і ніякому там асвальту на тротуарах не встояти перед матінкою природою. Весна, квітнуть клумби і разом з ними зелениться аcфальт”, – написав Будневський.
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