В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО





Про це написав мешканець міста Антон Будневський у фейсбук-спільноті «Я❤Володимир» пише



“Своє діло роблять совісно 27.07.2018р., так приємно було спостерігати з вікна багатоповерхівки, як місто дбає про своїх мешканців” – йдеться в дописі.







“Не пройшло два роки і ніякому там асвальту на тротуарах не встояти перед матінкою природою. Весна, квітнуть клумби і разом з ними зелениться аcфальт”, – написав Будневський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дворі багатоповерхівки на Ковельській, 113 у Володимирі-Волинському крізь асфальт, покладений два роки тому, почала рости трава.Про це написав мешканець містау фейсбук-спільноті «Я❤Володимир» пише Буг “Своє діло роблять совісно 27.07.2018р., так приємно було спостерігати з вікна багатоповерхівки, як місто дбає про своїх мешканців” – йдеться в дописі.“Не пройшло два роки і ніякому там асвальту на тротуарах не встояти перед матінкою природою. Весна, квітнуть клумби і разом з ними зелениться аcфальт”, – написав Будневський.

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