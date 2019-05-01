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В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО

В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО
У дворі багатоповерхівки на Ковельській, 113 у Володимирі-Волинському крізь асфальт, покладений два роки тому, почала рости трава.

Про це написав мешканець міста Антон Будневський у фейсбук-спільноті «Я❤Володимир» пише Буг.

“Своє діло роблять совісно 27.07.2018р., так приємно було спостерігати з вікна багатоповерхівки, як місто дбає про своїх мешканців” – йдеться в дописі.

В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО
В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО


“Не пройшло два роки і ніякому там асвальту на тротуарах не встояти перед матінкою природою. Весна, квітнуть клумби і разом з ними зелениться аcфальт”, – написав Будневський.

В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО
В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО

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Теги: трава, асфальт, двір, багатоповерхівка
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