Через відсутність опадів на Волині міліють річки та озера





Про це Ростислав Кравчук.



За його словами, з початку року на Волині щомісяця випадало до 80% від норми опадів, у квітні випало тільки 15% опадів від норми. Через це, з його слів, міліє одне з найбільших озер України - Світязь. Подібне було у 1970-х роках.



Заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук:



"Біля Світязя є Копаївська осушувальна система, ми встановили там шандори і затримали воду. Більше ста тисяч кубів води було закумульовано в канавах. Але знайшовся якісь товариш, взяв пилку і на трьох спорудах



Поліпшити ситуацію з водністю Шацьких озер можна, зробивши реконструкцію меліоративних систем, - розповідає Ростислав Кравчук. Каже: на проектно-кошторисну документацію облрада виділила 300 тисяч гривень, проектна група уже працює на місці.



"З початку тижня працює проектна група на місці, вони там і будуть виконувати проектні роботи по відновленню поки державної меліоратиіної мережі. Це - 15 гідротехнічних споруд, ремонт капітальний, і 43 кілометри каналів, роблять проект. Крім того, там ще є 187 кілометрів внутрішнь-господарської мережі меліоративної і і 162 споруди, які знаходяться на балансі сільських рад і Шацької ОТГ. Це вже буде другий етап, бо кошти великі, за нашими попередніми розрахунками на відновлення цієї господарської мережі потрібно понад 10 мільйонів гривень".



Ростислав Кравчук розповів, якщо гроші на капітальний ремонт виділять, то частину робіт можна розпочати цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з погодніми умовами на Волині міліють річки, озера, падає рівень грунтових та артезіанських підземних вод.Про це Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в областіЗа його словами, з початку року на Волині щомісяця випадало до 80% від норми опадів, у квітні випало тільки 15% опадів від норми. Через це, з його слів, міліє одне з найбільших озер України - Світязь. Подібне було у 1970-х роках.Заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук:"Біля Світязя є Копаївська осушувальна система, ми встановили там шандори і затримали воду. Більше ста тисяч кубів води було закумульовано в канавах. Але знайшовся якісь товариш, взяв пилку і на трьох спорудах порізав ці шандори , повикидав, та скинув воду. На сьогодні її набрати, в принципі, неможливо, до того рівня, до якого вона була".Поліпшити ситуацію з водністю Шацьких озер можна, зробивши реконструкцію меліоративних систем, - розповідає Ростислав Кравчук. Каже: на проектно-кошторисну документацію облрада виділила 300 тисяч гривень, проектна група уже працює на місці."З початку тижня працює проектна група на місці, вони там і будуть виконувати проектні роботи по відновленню поки державної меліоратиіної мережі. Це - 15 гідротехнічних споруд, ремонт капітальний, і 43 кілометри каналів, роблять проект. Крім того, там ще є 187 кілометрів внутрішнь-господарської мережі меліоративної і і 162 споруди, які знаходяться на балансі сільських рад і Шацької ОТГ. Це вже буде другий етап, бо кошти великі, за нашими попередніми розрахунками на відновлення цієї господарської мережі потрібно понад 10 мільйонів гривень".Ростислав Кравчук розповів, якщо гроші на капітальний ремонт виділять, то частину робіт можна розпочати цього року.

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