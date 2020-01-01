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3 травня на Волині: гортаючи календар

3 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження луцький музикант та радіоведучий Юрій Кльоц (на фото).

Іменники 3 травня – Олександр, Гаврило, Григорій та Федір. Зичимо їм любові й радості від життя.

Вітаємо його зі святом та бажаємо міцного здоров’я, благополуччя й достатку.

3 травня 1989 року у Луцьку відбулася установча конференція Волинського «Товариства Лева». Ця організація діяла у Львові і відрізнялася своїм опозиційним ставленням до владних структур. Волинську філію очолив Олег Покальчук – брат письменника Юрія Покальчука.

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