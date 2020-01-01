вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО

На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО
У Нововолинську дитячий стоматолог Інна Іщук з подругами шиє маски і безкоштовно роздає людям.

Загалом вдалося розповсюдити у шахтарському місті більше 1000 масок, - пише "Волинь-нова".

Дотепер жінка не мала справи зі швейною машинкою, але коли в країні оголосили карантин, частина людей опинилася незахищеними – масок у продажі не було. Інна Іщук вирішила виправляти ситуацію самостійно.
На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО


«Нам доводиться користуватися захисними масками, адже без них стане неможливим навіть звичайний похід у магазин. Хтось встиг придбати маску в аптеці, хтось доповнює свій образ стильними різнокольоровими масками, а хтось розважається на карантині, власноруч шиючи маски для себе та рідних. Та в місті залишилося багато людей, які з певних причин не мають можливості придбати чи пошити собі маску. Саме ця ситуація наштовхнула мене на ідею забезпечити масками тих, хто цього потребує. Я придбала тканину та завдяки допомозі друзів, ми разом створили ці необхідні сьогодні аксесуари», – написала Інна Іщук у фейсбуці.

Як тільки жінка-медик висловила ідею в соцмережах, відразу знайшлося багато однодумців. Подруга Іванна Волинець дала свою швейну машинку.

«До того зроду не шила на машинці. Як на мене, то навіть і нічого. Шию з любов'ю і серце радує, що комусь допоможу, – зізналася Інна Іщук. – На всі ці косі погляди зі сторони, не звертаю уваги. Вони завжди були і будуть, завжди допомагала і буду допомагати людям».

Тканину, нитки резинки передала подругам, які запропонували допомогу. Багато людей відгукнулося на пост у фейсбуці та інстаграмі й підтримали матеріально. Усім Інна дякувала у соцмережах, але частина з них відмовилися від розголосу: справжня благодійність має бути тихою.
На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО
На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО

За кілька днів волонтерка отримала від добродіїв не тільки тканину, нитки резинки, а й швейну машинку. Її дали у користування Альона Матійчук, переславши «Новою Поштою» з Києва. Техніку передала подругам, які долучилися до пошиття масок.

Поки у Інни були справи в селі, її подруга Аліна Гловацька непокладаючи рук, покроїла 7 м тканини, а сприяла цьому її ненька – пані Тетяна, яка передала на добру справу тканину і не мало. До пошиття масок долучилася і мама пацієнтки, яка побачила в інстаграмі допис-заклик.

1 квітня, у День сміху, благодійниці подарували трішки позитиву у вигляді яскравих масок тим, хто цього потребує. На цей час відшили 80 захисник засобів та роздали нововолинцям.

«Це допоможе захистити певну кількість людей і дозволить їм безпечно пересуватись містом. І це вже наша перемога! Та завтра ми зможемо захистити ще більше людей, разом з вами!» – переконана лікар-стоматолог. Після цього було ще кілька безкоштовних роздач масок у центрі Нововолинська.

«Було приємно, що люди чекали саме на мене в центрі міста, після того, як я написала у фейсбуці про роздачу масок сьогодні і після того, як багато хто зробив репости мого допису. З вдячністю розповідали, що тепер зможуть безпечно пересуватись по вулиці зі своїми рідними. В мене не було правила – одна маска в одні руки, тому, коли мене попросили дати кілька масок, я не задумуючись давала. Та деякі люди навіть приносили з собою підтвердження про те, що в них багатодітні сім’ї і вони не мають можливості придбати маски.
На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО

Жінка каже, що їй було сумно, що часто люди зношують одноразові маски ледь не до дірок, а на пропозиції взяти багаторазову маску, реагують не завжди позитивно.

"В загальному я щаслива, що змогла допомогти і дуже вдячна всім дівчатам, які долучилися до цієї доброї справи!", – поділилася емоціями Інна Іщук після однієї з роздач.

Днями благодійниці в центрі міста влаштували роздачу масок, кажуть, останню. Загалом пошили і роздали більше 1000 штук.
На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО

«Дякую всім, хто сприяв в організації та реалізації цієї важливої справи, а саме – матеріальною і фізичною допомогою. Ми забезпечили масками багатьох нововолинців в той момент, коли це було особливо необхідно. Ми зробили добру справу! Дякую всім, хто підтримав мою ідею і допоміг втілити її в життя! Разом ми сила!», – написала Інна Іщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарка подала у суд через конкурс на зайняття посади голови Ковельського МТМО. ФОТО
Сьогодні, 22:21
У волинських храмах та монастирях молитимуться, щоб пішов дощ
Сьогодні, 21:56
На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО
Сьогодні, 21:23
У селі на Волині перекриють частину покрівлі ліцею
Сьогодні, 20:41
В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО
30 квітень, 21:58
У Нововолинську виявили ще один випадок захворювання на COVID-19 У Нововолинську виявили ще один випадок захворювання на COVID-19
23 квітень, 16:35
«Більше страху, аніж хвороби»: 70-річний волинянин розповів, як лікувався і здолав коронавірус «Більше страху, аніж хвороби»: 70-річний волинянин розповів, як лікувався і здолав коронавірус
23 квітень, 16:25
Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію
22 квітень, 02:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарка подала у суд через конкурс на зайняття посади голови Ковельського МТМО. ФОТО
Сьогодні, 22:21
 0
У волинських храмах та монастирях молитимуться, щоб пішов дощ
Сьогодні, 21:56
 0
На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО
Сьогодні, 21:23
 0
У селі на Волині перекриють частину покрівлі ліцею
Сьогодні, 20:41
 0
В дворі багатоповерхівки у Володимирі-Волинському крізь асфальт проросла трава. ФОТО
Сьогодні, 20:18
 0
Медіа
відео
1/8