На Волині лікарка безкоштовно роздає людям власноруч пошиті маски. ФОТО

Інна Іщук з подругами шиє маски і безкоштовно роздає людям.



Загалом вдалося розповсюдити у шахтарському місті більше 1000 масок, - пише



Дотепер жінка не мала справи зі швейною машинкою, але коли в країні оголосили карантин, частина людей опинилася незахищеними – масок у продажі не було. Інна Іщук вирішила виправляти ситуацію самостійно.



«Нам доводиться користуватися захисними масками, адже без них стане неможливим навіть звичайний похід у магазин. Хтось встиг придбати маску в аптеці, хтось доповнює свій образ стильними різнокольоровими масками, а хтось розважається на карантині, власноруч шиючи маски для себе та рідних. Та в місті залишилося багато людей, які з певних причин не мають можливості придбати чи пошити собі маску. Саме ця ситуація наштовхнула мене на ідею забезпечити масками тих, хто цього потребує. Я придбала тканину та завдяки допомозі друзів, ми разом створили ці необхідні сьогодні аксесуари», – написала Інна Іщук у фейсбуці.



Як тільки жінка-медик висловила ідею в соцмережах, відразу знайшлося багато однодумців. Подруга Іванна Волинець дала свою швейну машинку.



«До того зроду не шила на машинці. Як на мене, то навіть і нічого. Шию з любов'ю і серце радує, що комусь допоможу, – зізналася Інна Іщук. – На всі ці косі погляди зі сторони, не звертаю уваги. Вони завжди були і будуть, завжди допомагала і буду допомагати людям».



Тканину, нитки резинки передала подругам, які запропонували допомогу. Багато людей відгукнулося на пост у фейсбуці та інстаграмі й підтримали матеріально. Усім Інна дякувала у соцмережах, але частина з них відмовилися від розголосу: справжня благодійність має бути тихою.



За кілька днів волонтерка отримала від добродіїв не тільки тканину, нитки резинки, а й швейну машинку. Її дали у користування Альона Матійчук, переславши «Новою Поштою» з Києва. Техніку передала подругам, які долучилися до пошиття масок.



Поки у Інни були справи в селі, її подруга Аліна Гловацька непокладаючи рук, покроїла 7 м тканини, а сприяла цьому її ненька – пані Тетяна, яка передала на добру справу тканину і не мало. До пошиття масок долучилася і мама пацієнтки, яка побачила в інстаграмі допис-заклик.



1 квітня, у День сміху, благодійниці подарували трішки позитиву у вигляді яскравих масок тим, хто цього потребує. На цей час відшили 80 захисник засобів та роздали нововолинцям.



«Це допоможе захистити певну кількість людей і дозволить їм безпечно пересуватись містом. І це вже наша перемога! Та завтра ми зможемо захистити ще більше людей, разом з вами!» – переконана лікар-стоматолог. Після цього було ще кілька безкоштовних роздач масок у центрі Нововолинська.



«Було приємно, що люди чекали саме на мене в центрі міста, після того, як я написала у фейсбуці про роздачу масок сьогодні і після того, як багато хто зробив репости мого допису. З вдячністю розповідали, що тепер зможуть безпечно пересуватись по вулиці зі своїми рідними. В мене не було правила – одна маска в одні руки, тому, коли мене попросили дати кілька масок, я не задумуючись давала. Та деякі люди навіть приносили з собою підтвердження про те, що в них багатодітні сім’ї і вони не мають можливості придбати маски.



Жінка каже, що їй було сумно, що часто люди зношують одноразові маски ледь не до дірок, а на пропозиції взяти багаторазову маску, реагують не завжди позитивно.



"В загальному я щаслива, що змогла допомогти і дуже вдячна всім дівчатам, які долучилися до цієї доброї справи!", – поділилася емоціями Інна Іщук після однієї з роздач.



Днями благодійниці в центрі міста влаштували роздачу масок, кажуть, останню. Загалом пошили і роздали більше 1000 штук.



«Дякую всім, хто сприяв в організації та реалізації цієї важливої справи, а саме – матеріальною і фізичною допомогою. Ми забезпечили масками багатьох нововолинців в той момент, коли це було особливо необхідно. Ми зробили добру справу! Дякую всім, хто підтримав мою ідею і допоміг втілити її в життя! Разом ми сила!», – написала Інна Іщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську дитячий стоматологз подругами шиє маски і безкоштовно роздає людям.Загалом вдалося розповсюдити у шахтарському місті більше 1000 масок, - пише "Волинь-нова" Дотепер жінка не мала справи зі швейною машинкою, але коли в країні оголосили карантин, частина людей опинилася незахищеними – масок у продажі не було. Інна Іщук вирішила виправляти ситуацію самостійно.«Нам доводиться користуватися захисними масками, адже без них стане неможливим навіть звичайний похід у магазин. Хтось встиг придбати маску в аптеці, хтось доповнює свій образ стильними різнокольоровими масками, а хтось розважається на карантині, власноруч шиючи маски для себе та рідних. Та в місті залишилося багато людей, які з певних причин не мають можливості придбати чи пошити собі маску. Саме ця ситуація наштовхнула мене на ідею забезпечити масками тих, хто цього потребує. Я придбала тканину та завдяки допомозі друзів, ми разом створили ці необхідні сьогодні аксесуари», – написала Інна Іщук у фейсбуці.Як тільки жінка-медик висловила ідею в соцмережах, відразу знайшлося багато однодумців. Подругадала свою швейну машинку.«До того зроду не шила на машинці. Як на мене, то навіть і нічого. Шию з любов'ю і серце радує, що комусь допоможу, – зізналася Інна Іщук. – На всі ці косі погляди зі сторони, не звертаю уваги. Вони завжди були і будуть, завжди допомагала і буду допомагати людям».Тканину, нитки резинки передала подругам, які запропонували допомогу. Багато людей відгукнулося на пост у фейсбуці та інстаграмі й підтримали матеріально. Усім Інна дякувала у соцмережах, але частина з них відмовилися від розголосу: справжня благодійність має бути тихою.За кілька днів волонтерка отримала від добродіїв не тільки тканину, нитки резинки, а й швейну машинку. Її дали у користування, переславши «Новою Поштою» з Києва. Техніку передала подругам, які долучилися до пошиття масок.Поки у Інни були справи в селі, її подруганепокладаючи рук, покроїла 7 м тканини, а сприяла цьому її ненька – пані, яка передала на добру справу тканину і не мало. До пошиття масок долучилася і мама пацієнтки, яка побачила в інстаграмі допис-заклик.1 квітня, у День сміху, благодійниці подарували трішки позитиву у вигляді яскравих масок тим, хто цього потребує. На цей час відшили 80 захисник засобів та роздали нововолинцям.«Це допоможе захистити певну кількість людей і дозволить їм безпечно пересуватись містом. І це вже наша перемога! Та завтра ми зможемо захистити ще більше людей, разом з вами!» – переконана лікар-стоматолог. Після цього було ще кілька безкоштовних роздач масок у центрі Нововолинська.«Було приємно, що люди чекали саме на мене в центрі міста, після того, як я написала у фейсбуці про роздачу масок сьогодні і після того, як багато хто зробив репости мого допису. З вдячністю розповідали, що тепер зможуть безпечно пересуватись по вулиці зі своїми рідними. В мене не було правила – одна маска в одні руки, тому, коли мене попросили дати кілька масок, я не задумуючись давала. Та деякі люди навіть приносили з собою підтвердження про те, що в них багатодітні сім’ї і вони не мають можливості придбати маски.Жінка каже, що їй було сумно, що часто люди зношують одноразові маски ледь не до дірок, а на пропозиції взяти багаторазову маску, реагують не завжди позитивно."В загальному я щаслива, що змогла допомогти і дуже вдячна всім дівчатам, які долучилися до цієї доброї справи!", – поділилася емоціями Інна Іщук після однієї з роздач.Днями благодійниці в центрі міста влаштували роздачу масок, кажуть, останню. Загалом пошили і роздали більше 1000 штук.«Дякую всім, хто сприяв в організації та реалізації цієї важливої справи, а саме – матеріальною і фізичною допомогою. Ми забезпечили масками багатьох нововолинців в той момент, коли це було особливо необхідно. Ми зробили добру справу! Дякую всім, хто підтримав мою ідею і допоміг втілити її в життя! Разом ми сила!», – написала Інна Іщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію