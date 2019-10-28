Лікарка подала у суд через конкурс на зайняття посади голови Ковельського МТМО. ФОТО





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Нагадаємо, ексзаступника начальника управління охорони здоров’я, а у минулому – голову Волинської обласної ради Валентина Вітра



Колишня начальниця відділу з питань з питань охорони здоров’я виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Тетяна Ващук звернулася з позовом до Ковельської міської ради, в якому просить визнати незаконним та скасувати рішення конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» від 16 квітня 2020 року (протокол № 3).





Одночасно із пред’явленням позову Тетяна Ващук подала заяву про забезпечення позову шляхом заборони Ковельському міському голові Олегу Кіндеру виносити розпорядження про призначення на посаду генерального директора вищезгаданого медичного об’єднання Валентина Вітра, як переможця конкурсу на зайняття цієї посади, який відбувся 16 квітня 2020 року та укладати контракт.



В обґрунтування заяви, позивачка вказує, що Ковельська міська рада, нехтуючи рекомендаціями Кабінету Міністрів України, викладеними в постанові від 16 березня 2020 року №230 «Про внесення зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», провела конкурс на зайняття посади, не надавши можливості їй на рівних умовах взяти в ньому участь, оскільки вона проживає в місті Володимири-Волинському та в період карантину не могла приїхати до Ковеля для подання документів, повідомлення та прийняття участі у конкурсі.



Волинський окружний адміністративний суд під головуванням судді Андрія Ксензюка ухвалою від 23 квітня у задоволенні заяви про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом до Ковельської міської ради відмовив.



На думку головуючого по справі, оскільки обраний позивачкою спосіб забезпечення позову має наслідком зупинення дії результатів конкурсу на заміщення посади керівника комунального некомерційного підприємства «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання», тому суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову, з огляду на що в задоволенні заяви про забезпечення позову слід відмовити.



Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду (м. Львів) через Волинський окружний адміністративний суд протягом п’ятнадцяти днів з дня її підписання.



10 квітня 2020 року володимирська газета «Слово правди» повідомила, що Тетяну Ващук призначено тимчасовою виконувачкою обов’язків директора КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» замість Олександра Клачука, який подав заяву про звільнення з посади у зв’язку зі станом здоров’я.



Із січня 2019 року новопризначена керівниця медзакладу обіймала посаду начальниці відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради. А до того випускниця Тернопільського медичного університету чотири роки працювала лікаркою-хірургом у хірургічному відділенні Володимир-Волинського ТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині ексначальниця відділу з питань з питань охорони здоров’я виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради подала до суду на Ковельську мерію.Про це повідомляє КовельMedia. Нагадаємо, ексзаступника начальника управління охорони здоров’я, а у минулому – голову Волинської обласної ради Валентина Вітра оголосили переможцем конкурсу на заміщення посади голови комунального некомерційного підприємства Ковельське МТМО. Колишня начальниця відділу з питань з питань охорони здоров’я виконавчого комітету Володимир-Волинської міської радизвернулася з позовом до Ковельської міської ради, в якому просить визнати незаконним та скасувати рішення конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» від 16 квітня 2020 року (протокол № 3).Одночасно із пред’явленням позову Тетяна Ващук подала заяву про забезпечення позову шляхом заборони Ковельському міському головівиносити розпорядження про призначення на посаду генерального директора вищезгаданого медичного об’єднання, як переможця конкурсу на зайняття цієї посади, який відбувся 16 квітня 2020 року та укладати контракт.В обґрунтування заяви, позивачка вказує, що Ковельська міська рада, нехтуючи рекомендаціями Кабінету Міністрів України, викладеними в постанові від 16 березня 2020 року №230 «Про внесення зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», провела конкурс на зайняття посади, не надавши можливості їй на рівних умовах взяти в ньому участь, оскільки вона проживає в місті Володимири-Волинському та в період карантину не могла приїхати до Ковеля для подання документів, повідомлення та прийняття участі у конкурсі.Волинський окружний адміністративний суд під головуванням суддіухвалою від 23 квітня у задоволенні заяви про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом до Ковельської міської ради відмовив.На думку головуючого по справі, оскільки обраний позивачкою спосіб забезпечення позову має наслідком зупинення дії результатів конкурсу на заміщення посади керівника комунального некомерційного підприємства «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання», тому суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову, з огляду на що в задоволенні заяви про забезпечення позову слід відмовити.Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду (м. Львів) через Волинський окружний адміністративний суд протягом п’ятнадцяти днів з дня її підписання.10 квітня 2020 року володимирська газета «Слово правди» повідомила, що Тетяну Ващук призначено тимчасовою виконувачкою обов’язків директора КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» замість Олександра Клачука, який подав заяву про звільнення з посади у зв’язку зі станом здоров’я.Із січня 2019 року новопризначена керівниця медзакладу обіймала посаду начальниці відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради. А до того випускниця Тернопільського медичного університету чотири роки працювала лікаркою-хірургом у хірургічному відділенні Володимир-Волинського ТМО.

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