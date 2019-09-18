У Нововолинську дадуть нове життя парку. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Виробничого управління комунального господартсва у фейсбуці.



Нещодавно у парку оновили фортеці, а найближчим часом планують встановити на території парку новий дитячий майданчик.



"Загалом, реконструкція пожвавить наш парк, сприятиме покращенню іміджу міста, позитивно впливатиме на розвиток дітей, їх здоров’я та настрій. А от бажаючих розпивати алкоголь і справляти нужду у невідведених для цього місцях, наполегливо просимо не заходити", - йдеться у дописі.



У ВУКГ зазначили, що працівники упраління роблять усе можливе для збереження технічного та санітарного стану не тільки парку, а й для цілого міста вцілому і попросили містян про розуміння, підтримку та бережне ставлення до надбань міста.





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