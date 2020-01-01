На Волині спіймали «музичного» злодія
Сьогодні, 02:22
У Горохівському районі Волинської області правоохоронці затримали чоловіка, який "обчистив" чужу домівку.
Про це пише "Волинь-нова".
Житель села Губин Перший в своїй оселі не побачив на звичному місці музичної колонки і мобільного телефону. Терміново зателефонував до правоохоронців.
І горохівські поліцейські особу злодія встановили по гарячих слідах. Крадіжку скоїв односельчанин потерпілого.
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Про це пише "Волинь-нова".
Житель села Губин Перший в своїй оселі не побачив на звичному місці музичної колонки і мобільного телефону. Терміново зателефонував до правоохоронців.
І горохівські поліцейські особу злодія встановили по гарячих слідах. Крадіжку скоїв односельчанин потерпілого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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