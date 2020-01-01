На Волині спіймали «музичного» злодія





Про це пише



Житель села Губин Перший в своїй оселі не побачив на звичному місці музичної колонки і мобільного телефону. Терміново зателефонував до правоохоронців.



І горохівські поліцейські особу злодія встановили по гарячих слідах. Крадіжку скоїв односельчанин потерпілого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі Волинської області правоохоронці затримали чоловіка, який "обчистив" чужу домівку.Про це пише "Волинь-нова" Житель села Губин Перший в своїй оселі не побачив на звичному місці музичної колонки і мобільного телефону. Терміново зателефонував до правоохоронців.І горохівські поліцейські особу злодія встановили по гарячих слідах. Крадіжку скоїв односельчанин потерпілого.

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