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На Волині спіймали «музичного» злодія

На Волині спіймали «музичного» злодія
У Горохівському районі Волинської області правоохоронці затримали чоловіка, який "обчистив" чужу домівку.

Про це пише "Волинь-нова".

Житель села Губин Перший в своїй оселі не побачив на звичному місці музичної колонки і мобільного телефону. Терміново зателефонував до правоохоронців.

І горохівські поліцейські особу злодія встановили по гарячих слідах. Крадіжку скоїв односельчанин потерпілого.

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Теги: Волинь, поліція
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