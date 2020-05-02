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На Харківщині вчителька біології читає учням реп-уроки. ВІДЕО

На Харківщині вчителька біології читає учням реп-уроки. ВІДЕО
Вчителька Яковлівського ліцею, що в Харківській області, Ольга Халепа записує реп на тему природознавства та біології.

Освітянка переконала, що так школярі краще запам'ятовують наукові терміни, - пише Апостроф.

Свої відео сільська вчителька, яка викладає в 5-8 класах в селі Яковлівка Лозівського району, публікує в соцмережі.

З початку карантину Ольга Халепа виклала на каналі в YouTube вже сім роликів. Деякі з них подивилися вже 5000 разів.






Вчителька римує наукові терміни під музику, знімає на смартфон і сама монтує відео. Створення одного відеоуроку займає до восьми годин. Ольга Халепа каже, що таким чином намагається утримати увагу учнів при дистанційному навчанні.

При цьому читати параграфи в підручниках вчителька вважає обов'язковим.

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Теги: освіта, Харківщина
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