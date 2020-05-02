На Харківщині вчителька біології читає учням реп-уроки. ВІДЕО

Ольга Халепа записує реп на тему природознавства та біології.



Освітянка переконала, що так школярі краще запам'ятовують наукові терміни, - пише



Свої відео сільська вчителька, яка викладає в 5-8 класах в селі Яковлівка Лозівського району, публікує в соцмережі.



З початку карантину Ольга Халепа виклала на каналі в YouTube вже сім роликів. Деякі з них подивилися вже 5000 разів.













Вчителька римує наукові терміни під музику, знімає на смартфон і сама монтує відео. Створення одного відеоуроку займає до восьми годин. Ольга Халепа каже, що таким чином намагається утримати увагу учнів при дистанційному навчанні.



При цьому читати параграфи в підручниках вчителька вважає обов'язковим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчителька Яковлівського ліцею, що в Харківській області,записує реп на тему природознавства та біології.Освітянка переконала, що так школярі краще запам'ятовують наукові терміни, - пише Апостроф Свої відео сільська вчителька, яка викладає в 5-8 класах в селі Яковлівка Лозівського району, публікує в соцмережі.З початку карантину Ольга Халепа виклала на каналі в YouTube вже сім роликів. Деякі з них подивилися вже 5000 разів.Вчителька римує наукові терміни під музику, знімає на смартфон і сама монтує відео. Створення одного відеоуроку займає до восьми годин. Ольга Халепа каже, що таким чином намагається утримати увагу учнів при дистанційному навчанні.При цьому читати параграфи в підручниках вчителька вважає обов'язковим.

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