Для продовження ремонту: захоплений та обкрадений росіянами буксир «Яни Капу» прибув до Одеси
Сьогодні, 01:19
Український рейдовий буксир "Яни Капу" після повернення з російського полону і тривалого ремонту на військово-морській базі міста Очаків повернувся в Одесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Екіпаж буксира провів серйозну роботу по його відновленню, щоб перебазувати на військово-морську базу "Південь" для продовження ремонтних робіт.
Буксир прибув в Одесу своїм ходом і пришвартувався самостійно. Керував переходом рейдового катера його перший командир Юрій Будзило.
За його словами, роботи було багато - відновили ті пошкоджені місця, де були тарани, коли їх намагалися зупинити кораблі ФСБ Російської Федерації.
Російський корабель "Дон" двічі таранив український рейдовий буксир "Яни Капу", в результаті чого були пошкоджені головний двигун, обшивка і леєрна огорожа, втрачений рятувальний пліт.
"Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь вирізали, ми її замінили. Потім збирали разом частково розібрані двигуни - робили все для того, щоб буксир вийшов у море і виконував поставлені завдання", - розповів Будзило.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Екіпаж буксира провів серйозну роботу по його відновленню, щоб перебазувати на військово-морську базу "Південь" для продовження ремонтних робіт.
Буксир прибув в Одесу своїм ходом і пришвартувався самостійно. Керував переходом рейдового катера його перший командир Юрій Будзило.
За його словами, роботи було багато - відновили ті пошкоджені місця, де були тарани, коли їх намагалися зупинити кораблі ФСБ Російської Федерації.
Російський корабель "Дон" двічі таранив український рейдовий буксир "Яни Капу", в результаті чого були пошкоджені головний двигун, обшивка і леєрна огорожа, втрачений рятувальний пліт.
"Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь вирізали, ми її замінили. Потім збирали разом частково розібрані двигуни - робили все для того, щоб буксир вийшов у море і виконував поставлені завдання", - розповів Будзило.
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