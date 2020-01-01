Для продовження ремонту: захоплений та обкрадений росіянами буксир «Яни Капу» прибув до Одеси





Про це повідомляє



Екіпаж буксира провів серйозну роботу по його відновленню, щоб перебазувати на військово-морську базу "Південь" для продовження ремонтних робіт.



Буксир прибув в Одесу своїм ходом і пришвартувався самостійно. Керував переходом рейдового катера його перший командир Юрій Будзило.



За його словами, роботи було багато - відновили ті пошкоджені місця, де були тарани, коли їх намагалися зупинити кораблі ФСБ Російської Федерації.



Російський корабель "Дон" двічі таранив український рейдовий буксир "Яни Капу", в результаті чого були пошкоджені головний двигун, обшивка і леєрна огорожа, втрачений рятувальний пліт.



"Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь вирізали, ми її замінили. Потім збирали разом частково розібрані двигуни - робили все для того, щоб буксир вийшов у море і виконував поставлені завдання", - розповів Будзило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український рейдовий буксир "Яни Капу" після повернення з російського полону і тривалого ремонту на військово-морській базі міста Очаків повернувся в Одесу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.Екіпаж буксира провів серйозну роботу по його відновленню, щоб перебазувати на військово-морську базу "Південь" для продовження ремонтних робіт.Буксир прибув в Одесу своїм ходом і пришвартувався самостійно. Керував переходом рейдового катера його перший командирЗа його словами, роботи було багато - відновили ті пошкоджені місця, де були тарани, коли їх намагалися зупинити кораблі ФСБ Російської Федерації.Російський корабель "Дон" двічі таранив український рейдовий буксир "Яни Капу", в результаті чого були пошкоджені головний двигун, обшивка і леєрна огорожа, втрачений рятувальний пліт."Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь вирізали, ми її замінили. Потім збирали разом частково розібрані двигуни - робили все для того, щоб буксир вийшов у море і виконував поставлені завдання", - розповів Будзило.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію