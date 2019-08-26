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Срібний призер «Голосу Діти» з Волині переспівав італійський хіт Євробачення. ВІДЕО

Срібний призер «Голосу Діти» з Волині переспівав італійський хіт Євробачення. ВІДЕО
Волинянин, який став срібним призером проєкту «Голос. Діти» записав новий кавер.

Уродженець Старої Вижівки Ярослав Карпук разом з учасниками співочого шоу Олександром Балабаном та Дарією Бугайчук виконали італійську пісню, - пише Район.in.ua.

Відео волинянин опублікував на своїй сторінці в ютубі.

14-річний хлопець – зірка п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти». Хлопець зачарував своїм співом мільйони слухачів та увійшов у трійку фіналістів.

Тріо переспівали відому композицію італійського гурту «Il Volo» «Grande Amore». Цю пісню італійці заспівали у 2015 році на Євробаченні.

«Які талановиті діти. Слухаєш, і серцю спокійно за культурне майбутнє нашої країни! Браво!!!! Молодці», «Думаю, що українською звучить так гарно, тому що наша мова фонетично близька до мови оригіналу італійської. Браво!», «Неймовірне виконання, все так органічно.Чудово коли любов до музики об’єднує таких талановитих виконавців! Хочеться переслуховувати, дякую за настрій!» – пишуть у коментарях під відео.


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Теги: Волинь, Ярослав Карпук
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