«Його завдання: щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро», - ексдружина Тимощука про судові процеси





Колишня дружина зірки українського футболу, уродженця Волині Анатолія Тимощука Надія Навроцька вважає, що той робить усе, аби їй і дітям не дісталося нічого після розлучення, - пише



Журналістам програми «Великий футбол» на телеканалі «Футбол-1» Надя розповіла, що у неї продовжують конфлікти з колигнім чоловіком.



"З Анатолієм Тимощуком у нас все продовжується, ці конфлікти все ще не закінчені. Він просто затягує всі судові процеси. Виграти їх не може, тому затягує. Це спеціальна технологія. Вони придумують якісь феєричні шоу, – стверджує Надія. – Суть спору завжди одна і та ж: діти – як інструмент. Він завжди намагається використовувати доньок проти мене. Діти ростуть, живуть в соціумі і вже не можна пробувати робити з них якихось ненормальних. Я думаю, що це впирається в матеріальне. Його завдання: щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро".



Жінка запевняє, що була б дуже рада закінчити все швидко.



"Я була б рада віддати йому більшу частину і забути це. Він піддається якомусь впливу, я не можу цього зрозуміти. Це ж не поодинока історія. У футболістів це часто відбувається: під шумок їх просто обманюють, забирають все, що є. Є багато питань до нього, але він ховається і не відповідає на них", - сказала ексдружина волинського футболіста.



Надія Навроцька зазначила, що Анатолій Тимощук іноді телефонує дітям і вона намагається, щоб вони брали телефон.



"Але їм особливо немає про що спілкуватися. Зазвичай це відбувається перед судами. Коли він дзвонить, я розумію, що він буде придумувати нову епопею з судами», – розповіла Надія «Великому футболу», звинувативши ще Анатолія у підкупі суддів



Включення з Надією Навроцькою - у проміжку відео 27.40-45.20.





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Журналістам програми «Великий футбол» на телеканалі «Футбол-1» Надя розповіла, що у неї продовжують конфлікти з колигнім чоловіком."З Анатолієм Тимощуком у нас все продовжується, ці конфлікти все ще не закінчені. Він просто затягує всі судові процеси. Виграти їх не може, тому затягує. Це спеціальна технологія. Вони придумують якісь феєричні шоу, – стверджує Надія. – Суть спору завжди одна і та ж: діти – як інструмент. Він завжди намагається використовувати доньок проти мене. Діти ростуть, живуть в соціумі і вже не можна пробувати робити з них якихось ненормальних. Я думаю, що це впирається в матеріальне. Його завдання: щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро".Жінка запевняє, що була б дуже рада закінчити все швидко."Я була б рада віддати йому більшу частину і забути це. Він піддається якомусь впливу, я не можу цього зрозуміти. Це ж не поодинока історія. У футболістів це часто відбувається: під шумок їх просто обманюють, забирають все, що є. Є багато питань до нього, але він ховається і не відповідає на них", - сказала ексдружина волинського футболіста.Надія Навроцька зазначила, що Анатолій Тимощук іноді телефонує дітям і вона намагається, щоб вони брали телефон."Але їм особливо немає про що спілкуватися. Зазвичай це відбувається перед судами. Коли він дзвонить, я розумію, що він буде придумувати нову епопею з судами», – розповіла Надія «Великому футболу», звинувативши ще Анатолія у підкупі суддівВключення з Надією Навроцькою - у проміжку відео 27.40-45.20.

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