В уряді обіцяють випускати українських заробітчан за кордон

Вадим Пристайко пообіцяв дозволити випускати українських громадян для працевлаштування за кордон.



Як заявив віцепрем’єр-міністр, уряд не буде чинити перепон для виїзду, хоча хотів би, щоб ці люди працювали в Україні, - пише



«Уряд, звісно, розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном, на їхню допомогу в розбудові країни. Ми свідомі того, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми наразі не можемо, але і штучні перепони не будемо створювати. Наше завдання – надати цьому процесові максимальну організованість», – наводить слова Пристайка його пресова служба.



За його словами, буде дозволено виїжджати на заробітки за кордон українцям, щодо яких буде виконана ціла низка вимог.



«Ми бачимо це таким чином: за можливості, централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в праці наших громадян. Ми очікуємо також гарантованого офіційного працевлаштування не менше від трьох місяців, що приїзд і від'їзд цих груп буде максимально скоординований і організований, можливо, чартерними рейсами. Обсервація та інші необхідні заходи медичної безпеки будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні їх в Україну. Також ми очікуємо належний рівень соціального страхування, в першу чергу медичного, та гідний рівень утримання і заробітної плати. Ми розраховуємо, що цей процес буде максимально прозорим, спокійним, без зайвих бюрократичних перепон», – сказав посадовець.



Попередніми днями низка інших чільних українських посадовців заявляла, що уряд не бачить необхідності для українських громадян виїжджати на заробітки за кордон, твердячи, що це, мовляв, наражає їх на небезпеку заразитися новим коронавірусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віцепрем’єр-міністр із європейської і євроатлантичної інтеграціїпообіцяв дозволити випускати українських громадян для працевлаштування за кордон.Як заявив віцепрем’єр-міністр, уряд не буде чинити перепон для виїзду, хоча хотів би, щоб ці люди працювали в Україні, - пише Громадське «Уряд, звісно, розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном, на їхню допомогу в розбудові країни. Ми свідомі того, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми наразі не можемо, але і штучні перепони не будемо створювати. Наше завдання – надати цьому процесові максимальну організованість», – наводить слова Пристайка його пресова служба.За його словами, буде дозволено виїжджати на заробітки за кордон українцям, щодо яких буде виконана ціла низка вимог.«Ми бачимо це таким чином: за можливості, централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в праці наших громадян. Ми очікуємо також гарантованого офіційного працевлаштування не менше від трьох місяців, що приїзд і від'їзд цих груп буде максимально скоординований і організований, можливо, чартерними рейсами. Обсервація та інші необхідні заходи медичної безпеки будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні їх в Україну. Також ми очікуємо належний рівень соціального страхування, в першу чергу медичного, та гідний рівень утримання і заробітної плати. Ми розраховуємо, що цей процес буде максимально прозорим, спокійним, без зайвих бюрократичних перепон», – сказав посадовець.Попередніми днями низка інших чільних українських посадовців заявляла, що уряд не бачить необхідності для українських громадян виїжджати на заробітки за кордон, твердячи, що це, мовляв, наражає їх на небезпеку заразитися новим коронавірусом.

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