У Харкові порушники карантину побили журналіста. ВІДЕО
Сьогодні, 04:17
У Харкові побили журналіста Микиту Книша, який звернувся в поліцію через порушення карантину.
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на голову Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.
За його словами, Книш вирішив зняти на відео порушення умов карантину.
На цьому відео видно, що потерпілий представляється журналістом і питає молодь про порушення карантину, після чого він викликав на місце події поліцію, щоб та відреагувала на порушення.
Однак патрульні, які приїхали, не проводили ніяких профілактичних дій, і журналісту заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці.
За словами журналіста, відразу після того, як поліція поїхала, на журналіста напали та побили. У нього відібрали телефон і рюкзак з ноутбуком та особистими речами. Згодом телефон викинули, а Книш заявив, що знову звернувся в поліцію.
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Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на голову Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.
За його словами, Книш вирішив зняти на відео порушення умов карантину.
На цьому відео видно, що потерпілий представляється журналістом і питає молодь про порушення карантину, після чого він викликав на місце події поліцію, щоб та відреагувала на порушення.
Однак патрульні, які приїхали, не проводили ніяких профілактичних дій, і журналісту заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці.
За словами журналіста, відразу після того, як поліція поїхала, на журналіста напали та побили. У нього відібрали телефон і рюкзак з ноутбуком та особистими речами. Згодом телефон викинули, а Книш заявив, що знову звернувся в поліцію.
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