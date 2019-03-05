У Харкові порушники карантину побили журналіста. ВІДЕО

Микиту Книша, який звернувся в поліцію через порушення карантину.



Про це повідомляє Сергія Томіленка.



За його словами, Книш вирішив зняти на відео порушення умов карантину.



На цьому відео видно, що потерпілий представляється журналістом і питає молодь про порушення карантину, після чого він викликав на місце події поліцію, щоб та відреагувала на порушення.



Однак патрульні, які приїхали, не проводили ніяких профілактичних дій, і журналісту заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці.



За словами журналіста, відразу після того, як поліція поїхала, на журналіста напали та побили. У нього відібрали телефон і рюкзак з ноутбуком та особистими речами. Згодом телефон викинули, а Книш заявив, що знову звернувся в поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові побили журналіста, який звернувся в поліцію через порушення карантину.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на голову Національної спілки журналістів УкраїниЗа його словами, Книш вирішив зняти на відео порушення умов карантину.На цьому відео видно, що потерпілий представляється журналістом і питає молодь про порушення карантину, після чого він викликав на місце події поліцію, щоб та відреагувала на порушення.Однак патрульні, які приїхали, не проводили ніяких профілактичних дій, і журналісту заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці.За словами журналіста, відразу після того, як поліція поїхала, на журналіста напали та побили. У нього відібрали телефон і рюкзак з ноутбуком та особистими речами. Згодом телефон викинули, а Книш заявив, що знову звернувся в поліцію.

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