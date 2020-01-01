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Рівненського футболіста насварили за фото з прапором із зображенням Леніна

Рівненського футболіста насварили за фото з прапором із зображенням Леніна
Чемпіон світу-2019 серед молоді, нинішній футболіст львівських «Карпат» Олексій Хахльов оригінально привітав бабусю з Днем народження.

В інстаграмі уродженець Острога опублікував спільне фото з іменинницею, якій сьогодні, 1 травня виповнюється 76 років. І підписав його (мовою оригіналу): «С Днем рождения, главный командир!», - пише Главком.

На фото бабуся і внук тримають у руках червоний стяг зі зображенням Ульянова-Леніна, з підписом «животноводу-победителю». Після обурливих коментарів Хахльов-молодший швидко видалив світлину.

Привітав маму в соцмережах також і президент Рівненської обласної федерації футболу, колишній зять третього президента України Віктора Ющенка Олексій Хахльов-старший. Поміж інших чеснот, люблячий син назвав маму (дослівно) «камсамолкою».

Зауважимо, що в інформації на сайті Федерації футболу Рівненщини є інформація про Софію Хахльову: «1944 року народження. Більш ніж 50 років працює в Острозькій допоміжній школі-інтернаті вчителем української мови та літератури. Має вищу педагогічну освіту. Нагороджена відзнакою «Відмінник народної освіти».

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Теги: Рівненщина, Олексій Хахльов
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