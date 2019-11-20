4-5 бюлетенів: якими будуть місцеві вибори





Про це розповів заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає



За словами Качури, восени будуть відразу проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.



"Буде, мабуть, 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Треба це теж розуміти. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади (ОТГ)", - розповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час голосування на місцевих виборах у 2020-му році кожен виборець повинен буде поставити галочку в 4-5 бюлетенях.Про це розповів заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, народний депутат фракції "Слуга народу", передає РБК-Україна За словами Качури, восени будуть відразу проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду."Буде, мабуть, 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Треба це теж розуміти. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади (ОТГ)", - розповів він.

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