4-5 бюлетенів: якими будуть місцеві вибори
Сьогодні, 06:09
Під час голосування на місцевих виборах у 2020-му році кожен виборець повинен буде поставити галочку в 4-5 бюлетенях.
Про це розповів заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає РБК-Україна.
За словами Качури, восени будуть відразу проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.
"Буде, мабуть, 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Треба це теж розуміти. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади (ОТГ)", - розповів він.
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Про це розповів заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає РБК-Україна.
За словами Качури, восени будуть відразу проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.
"Буде, мабуть, 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Треба це теж розуміти. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади (ОТГ)", - розповів він.
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