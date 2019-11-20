вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

4-5 бюлетенів: якими будуть місцеві вибори

4-5 бюлетенів: якими будуть місцеві вибори
Під час голосування на місцевих виборах у 2020-му році кожен виборець повинен буде поставити галочку в 4-5 бюлетенях.

Про це розповів заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає РБК-Україна.

За словами Качури, восени будуть відразу проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.

"Буде, мабуть, 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Треба це теж розуміти. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади (ОТГ)", - розповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рівненського футболіста насварили за фото з прапором із зображенням Леніна
Сьогодні, 07:36
4-5 бюлетенів: якими будуть місцеві вибори
Сьогодні, 06:09
«Його завдання: щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро», - ексдружина Тимощука про судові процеси
Сьогодні, 05:21
У Харкові порушники карантину побили журналіста. ВІДЕО
Сьогодні, 04:17
В уряді обіцяють випускати українських заробітчан за кордон
Сьогодні, 03:12
Схожі новини
Повідомили, коли відбудуться місцеві вибори Повідомили, коли відбудуться місцеві вибори
20 листопад, 2019, 23:34
Повідомили, коли в Україні відбудуться місцеві вибори Повідомили, коли в Україні відбудуться місцеві вибори
14 вересень, 2019, 03:08
Команда Зеленського невдовзі візьметься за керівництво НАБУ і САП, – Ігор Лапін Команда Зеленського невдовзі візьметься за керівництво НАБУ і САП, – Ігор Лапін
28 липень, 2019, 16:15
Розпочався «день тиші» перед парламентськими виборами Розпочався «день тиші» перед парламентськими виборами
20 липень, 2019, 03:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рівненського футболіста насварили за фото з прапором із зображенням Леніна
Сьогодні, 07:36
 0
4-5 бюлетенів: якими будуть місцеві вибори
Сьогодні, 06:09
 0
«Його завдання: щоб Наді і дітям не дісталося жодного євро», - ексдружина Тимощука про судові процеси
Сьогодні, 05:21
 0
У Харкові порушники карантину побили журналіста. ВІДЕО
Сьогодні, 04:17
 0
В уряді обіцяють випускати українських заробітчан за кордон
Сьогодні, 03:12
 0
Медіа
відео
1/8