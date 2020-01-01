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3 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

3 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
3 травня 2019 року відзначається День Федора. Люди цього дня повинні провідати своїх родичів на цвинтарях, яких немає в живих.

Цей день є виключно для поминання померлих. Також сьогодні відзначається щорічний День Сонця, - пише Канал24.

Народні прикмети на 3 травня
– Багато шишок на ялинах – прикмета до того, що хліб добре вродить. Урожай жита прийнято було визначати за сосні.

Що можна робити 3 травня
1. Якщо помолитеся сьогодні за успіх на роботі, то невдовзі на вас чекатиме підвищення та ріст у кар'єрі.

Що не можна робити 3 травня
1. Цього дня не можна планувати, влаштовувати хрестин та гучних святкувань.

2. У цей день не можна сваритися.


https://24tv.ua/lifestyle/3_travnya_2019_svyato_ukrayina_yake_sogodni_svyato_shho_ne_mozhna_robiti_n1147443

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