У волинському селі підробляли горілку відомих марок





Підпільний цех виявили у селі неподалік Ківерець, - пише газета



У ході санкціонованого обшуку, проведеного у межах кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, у приміщенні підпільного цеху вилучили понад 1135 літрів спирту та готових спиртних напоїв, а також обладнання для виготовлення і розливу фальсифікованого алкоголю.



Серед готової продукції упаковану горілку з етикетками "Козацька рада" та "Хортиця".



Вартість вилученого – близько 300 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.

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