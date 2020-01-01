У волинському селі підробляли горілку відомих марок
Сьогодні, 17:33
На Волині працівники прокуратури та ГУ ДФС в області викрили незаконне масове виробництво алкогольних напоїв.
Підпільний цех виявили у селі неподалік Ківерець, - пише газета "Волинь-нова", посилаючись на прокуратуру Волині.
У ході санкціонованого обшуку, проведеного у межах кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, у приміщенні підпільного цеху вилучили понад 1135 літрів спирту та готових спиртних напоїв, а також обладнання для виготовлення і розливу фальсифікованого алкоголю.
Серед готової продукції упаковану горілку з етикетками "Козацька рада" та "Хортиця".
Вартість вилученого – близько 300 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.
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Підпільний цех виявили у селі неподалік Ківерець, - пише газета "Волинь-нова", посилаючись на прокуратуру Волині.
У ході санкціонованого обшуку, проведеного у межах кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, у приміщенні підпільного цеху вилучили понад 1135 літрів спирту та готових спиртних напоїв, а також обладнання для виготовлення і розливу фальсифікованого алкоголю.
Серед готової продукції упаковану горілку з етикетками "Козацька рада" та "Хортиця".
Вартість вилученого – близько 300 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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