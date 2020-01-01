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У волинському селі підробляли горілку відомих марок

У волинському селі підробляли горілку відомих марок
На Волині працівники прокуратури та ГУ ДФС в області викрили незаконне масове виробництво алкогольних напоїв.

Підпільний цех виявили у селі неподалік Ківерець, - пише газета "Волинь-нова", посилаючись на прокуратуру Волині.

У ході санкціонованого обшуку, проведеного у межах кримінального провадження за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, у приміщенні підпільного цеху вилучили понад 1135 літрів спирту та готових спиртних напоїв, а також обладнання для виготовлення і розливу фальсифікованого алкоголю.

Серед готової продукції упаковану горілку з етикетками "Козацька рада" та "Хортиця".

Вартість вилученого – близько 300 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь
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