В Україні – 11 913 випадків коронавірусу, з них на Волині – 324

В Україні зафіксували 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Станом на 9:00 3 травня в Україні - 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали. За добу зафіксовали 502 нові випадки, - йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров`я.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 435 випадків;Волинська область — 324 випадки;Дніпропетровська область — 448 випадків;Донецька область — 70 випадків;Житомирська область — 423 випадки;Закарпатська область — 508 випадків;Запорізька область — 275 випадків;Івано-Франківська область — 965 випадків;Кіровоградська область — 397 випадків;м. Київ — 1511 випадків;Київська область — 784 випадки;Львівська область — 473 випадки;Луганська область — 37 випадків;Миколаївська область — 149 випадків;Одеська область — 409 випадків;Полтавська область — 222 випадки;Рівненська область — 726 випадків;Сумська область — 110 випадків;Тернопільська область — 868 випадків;Харківська область — 348 випадків;Херсонська область — 136 випадків;Хмельницька область — 115 випадків;Чернівецька область — 1818 випадків;Черкаська область — 308 випадків;Чернігівська область — 54 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.