В Україні – 11 913 випадків коронавірусу, з них на Волині – 324
Сьогодні, 09:59
В Україні зафіксували 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Станом на 9:00 3 травня в Україні - 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали. За добу зафіксовали 502 нові випадки, - йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров`я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 435 випадків;
Волинська область — 324 випадки;
Дніпропетровська область — 448 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 423 випадки;
Закарпатська область — 508 випадків;
Запорізька область — 275 випадків;
Івано-Франківська область — 965 випадків;
Кіровоградська область — 397 випадків;
м. Київ — 1511 випадків;
Київська область — 784 випадки;
Львівська область — 473 випадки;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 149 випадків;
Одеська область — 409 випадків;
Полтавська область — 222 випадки;
Рівненська область — 726 випадків;
Сумська область — 110 випадків;
Тернопільська область — 868 випадків;
Харківська область — 348 випадків;
Херсонська область — 136 випадків;
Хмельницька область — 115 випадків;
Чернівецька область — 1818 випадків;
Черкаська область — 308 випадків;
Чернігівська область — 54 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Станом на 9:00 3 травня в Україні - 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали. За добу зафіксовали 502 нові випадки, - йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров`я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 435 випадків;
Волинська область — 324 випадки;
Дніпропетровська область — 448 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 423 випадки;
Закарпатська область — 508 випадків;
Запорізька область — 275 випадків;
Івано-Франківська область — 965 випадків;
Кіровоградська область — 397 випадків;
м. Київ — 1511 випадків;
Київська область — 784 випадки;
Львівська область — 473 випадки;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 149 випадків;
Одеська область — 409 випадків;
Полтавська область — 222 випадки;
Рівненська область — 726 випадків;
Сумська область — 110 випадків;
Тернопільська область — 868 випадків;
Харківська область — 348 випадків;
Херсонська область — 136 випадків;
Хмельницька область — 115 випадків;
Чернівецька область — 1818 випадків;
Черкаська область — 308 випадків;
Чернігівська область — 54 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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