Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 3 травня
Сьогодні, 10:23
На Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.
Про це повідомляють у Волинській ОДА.
Так, станом на 10:00 3 травня в області зареєстрували 324 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужали 64 особи. Шість випадків хвороби завершилось летально.
За добу зареєстрували 9 нових випадків COVID-19. З них у місті Луцьк - 4, Луцький район - 1, Старовижівський -2, Ковельський -1, Локачинський -1.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявили:
• м. Луцьк – 100 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 44 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Ковельський район – 28 випадків;
• Ківерцівський район – 27 випадків;
• Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Волидимир-Волинський район – 11 випадків;
• Іваничівський район – 6 випадків;
• Камінь-Каширський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Маневицький район – 3 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Локачинський район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.
За попередню добу надійшло 19 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2329 осіб, в тому числі за останню добу – 142 особи.
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Про це повідомляють у Волинській ОДА.
Так, станом на 10:00 3 травня в області зареєстрували 324 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужали 64 особи. Шість випадків хвороби завершилось летально.
За добу зареєстрували 9 нових випадків COVID-19. З них у місті Луцьк - 4, Луцький район - 1, Старовижівський -2, Ковельський -1, Локачинський -1.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявили:
• м. Луцьк – 100 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 44 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Ковельський район – 28 випадків;
• Ківерцівський район – 27 випадків;
• Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 18 випадків;
• Волидимир-Волинський район – 11 випадків;
• Іваничівський район – 6 випадків;
• Камінь-Каширський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Маневицький район – 3 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Локачинський район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.
За попередню добу надійшло 19 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2329 осіб, в тому числі за останню добу – 142 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Любомль прикордонна зона і жодного випадку... смішно читати.
Не читай! Хтось штучно так робить, правда, якщо люди не звертаються?! :) Думати не пробував? :)))
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