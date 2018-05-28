Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 3 травня

На Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.Про це повідомляють у Волинській ОДА.Так, станом на 10:00 3 травня в області зареєстрували 324 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужали 64 особи. Шість випадків хвороби завершилось летально.За добу зареєстрували 9 нових випадків COVID-19. З них у місті Луцьк - 4, Луцький район - 1, Старовижівський -2, Ковельський -1, Локачинський -1.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявили:• м. Луцьк – 100 випадків, в т.ч. 2 летальних;• м. Нововолинськ – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Старовижівський район – 44 випадки, в т.ч. 1 летальний;• Ковельський район – 28 випадків;• Ківерцівський район – 27 випадків;• Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;• Горохівський район – 18 випадків;• Волидимир-Волинський район – 11 випадків;• Іваничівський район – 6 випадків;• Камінь-Каширський район – 5 випадків;• Рожищенський район – 4 випадки;• Любешівський район – 4 випадки;• Маневицький район – 3 випадки;• Шацький район – 2 випадки;• Локачинський район – 2 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок;• Турійський район – 1 випадок.Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.За попередню добу надійшло 19 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру всього обстежено 2329 осіб, в тому числі за останню добу – 142 особи.