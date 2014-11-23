В Німеччині закликали скасувати санкції проти Росії





Шредер також додав, що країнам потрібно більше співпраці. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, - пише



На зауваження журналіста, що штрафні санкції стали відповіддю на анексію Криму, ексканцлер сказав: "Але це неправильна відповідь. Хто вірить, що Росію можна примусити до чогось за допомогою санкцій, той помиляється. Ніякий російський президент ніколи не віддасть Крим назад Україні. Саме зараз, коли через кризу коронавірусу нас чекають важкі, у плані економіки, часи, нам потрібно більше співпраці. Тому безглузді санкції треба скасувати".



Говорячи про конфлікт на Донбасі, Герхард Шредер припустив, що в цьому регіоні "мирне співіснування буде тільки тоді, коли Україна стане федеративною державою, в якому схід країни отримає більше автономії".



Що відомо про Герхарда Шредера



Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з цієї посади він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів дочірньої компанії російського "Газпрому" Nord Stream AG.



З 2017 року Шредер обіймає посаду голови ради директорів "Роснефти".



Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер потрапив до списку "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України".



Він називає Росію стратегічним партнером Євросоюзу. У багатьох питаннях наслідує позицію Путіна. І допоміг Кремлю підсадити Німеччину на газову голку Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що у часи пандемії коронавірусу потрібно скасувати санкцій проти Росії.Шредер також додав, що країнам потрібно більше співпраці. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, - пише Канал24 На зауваження журналіста, що штрафні санкції стали відповіддю на анексію Криму, ексканцлер сказав: "Але це неправильна відповідь. Хто вірить, що Росію можна примусити до чогось за допомогою санкцій, той помиляється. Ніякий російський президент ніколи не віддасть Крим назад Україні. Саме зараз, коли через кризу коронавірусу нас чекають важкі, у плані економіки, часи, нам потрібно більше співпраці. Тому безглузді санкції треба скасувати".Говорячи про конфлікт на Донбасі, Герхард Шредер припустив, що в цьому регіоні "мирне співіснування буде тільки тоді, коли Україна стане федеративною державою, в якому схід країни отримає більше автономії".Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з цієї посади він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів дочірньої компанії російського "Газпрому" Nord Stream AG.З 2017 року Шредер обіймає посаду голови ради директорів "Роснефти".Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер потрапив до списку "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України".Він називає Росію стратегічним партнером Євросоюзу. У багатьох питаннях наслідує позицію Путіна. І допоміг Кремлю підсадити Німеччину на газову голку Росії.

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