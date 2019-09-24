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У Ковелі безкоштовно обстежують жінок

У Ковелі безкоштовно обстежують жінок
У Ковельському МТМО жінка безкоштовно роблять обстеження на мамографі.

Про це йдеться на сторінці МТМО у фейсбуці.

Рентген дослідження молочних залоз (мамографія) виявляє проблему раніше, ніж її помітить сама жінка.

"У Ковельському МТМО для безпеки наших пацієнток та точності результату проводимо мамографію на сучасному медичному обладнанні; безкоштовно ( за кошти, виділені НСЗУ) при наявності скерування від сімейного лікаря /гінеколога /хірурга /онколога",- йдеться у дописі.

Обстеження необхідне, якщо:
- вік жінки більше 40 років ( з профілактичною метою) ;
- діагностовано онкологію грудей у матері або бабусі;
- ви помітили будь-які зміни у залозі ( вузли, щільні чи болючі ділянки, втягнення соска) ;
- наявні супутні гінекологічні захворювання.

Консультація лікаря перед проведенням обстеження є обов'язковою!

Обстеження можна пройти за адресою: місто Ковель, вулиця Незалежності, 122.

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Теги: Ковель, МТМО, мамографія
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