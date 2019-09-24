У Ковелі безкоштовно обстежують жінок
Сьогодні, 14:00
У Ковельському МТМО жінка безкоштовно роблять обстеження на мамографі.
Про це йдеться на сторінці МТМО у фейсбуці.
Рентген дослідження молочних залоз (мамографія) виявляє проблему раніше, ніж її помітить сама жінка.
"У Ковельському МТМО для безпеки наших пацієнток та точності результату проводимо мамографію на сучасному медичному обладнанні; безкоштовно ( за кошти, виділені НСЗУ) при наявності скерування від сімейного лікаря /гінеколога /хірурга /онколога",- йдеться у дописі.
Обстеження необхідне, якщо:
- вік жінки більше 40 років ( з профілактичною метою) ;
- діагностовано онкологію грудей у матері або бабусі;
- ви помітили будь-які зміни у залозі ( вузли, щільні чи болючі ділянки, втягнення соска) ;
- наявні супутні гінекологічні захворювання.
Консультація лікаря перед проведенням обстеження є обов'язковою!
Обстеження можна пройти за адресою: місто Ковель, вулиця Незалежності, 122.
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Про це йдеться на сторінці МТМО у фейсбуці.
Рентген дослідження молочних залоз (мамографія) виявляє проблему раніше, ніж її помітить сама жінка.
"У Ковельському МТМО для безпеки наших пацієнток та точності результату проводимо мамографію на сучасному медичному обладнанні; безкоштовно ( за кошти, виділені НСЗУ) при наявності скерування від сімейного лікаря /гінеколога /хірурга /онколога",- йдеться у дописі.
Обстеження необхідне, якщо:
- вік жінки більше 40 років ( з профілактичною метою) ;
- діагностовано онкологію грудей у матері або бабусі;
- ви помітили будь-які зміни у залозі ( вузли, щільні чи болючі ділянки, втягнення соска) ;
- наявні супутні гінекологічні захворювання.
Консультація лікаря перед проведенням обстеження є обов'язковою!
Обстеження можна пройти за адресою: місто Ковель, вулиця Незалежності, 122.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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