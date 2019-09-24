У Ковелі безкоштовно обстежують жінок

У Ковельському МТМО жінка безкоштовно роблять обстеження на мамографі.Про це йдеться на сторінці МТМО у фейсбуці.Рентген дослідження молочних залоз (мамографія) виявляє проблему раніше, ніж її помітить сама жінка."У Ковельському МТМО для безпеки наших пацієнток та точності результату проводимо мамографію на сучасному медичному обладнанні; безкоштовно ( за кошти, виділені НСЗУ) при наявності скерування від сімейного лікаря /гінеколога /хірурга /онколога",- йдеться у дописі.Обстеження необхідне, якщо:- вік жінки більше 40 років ( з профілактичною метою) ;- діагностовано онкологію грудей у матері або бабусі;- ви помітили будь-які зміни у залозі ( вузли, щільні чи болючі ділянки, втягнення соска) ;- наявні супутні гінекологічні захворювання.Консультація лікаря перед проведенням обстеження є обов'язковою!Обстеження можна пройти за адресою: місто Ковель, вулиця Незалежності, 122.