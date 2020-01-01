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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 травня

погода

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Сьогодні, 20:00
 0
Волинське село у роки Першої світової. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:32
 0
Ексгравець «Волині» Бартулович назвав причини переходу в «Інгулець»
Сьогодні, 18:52
 0
На скільки зменшилося населення Волині
Сьогодні, 18:15
 0
У волинському селі підробляли горілку відомих марок
Сьогодні, 17:33
 0
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