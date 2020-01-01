Волинське село у роки Першої світової. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:32
Показали світлини села Поліське Старовижівського району, які були зроблені військовим фотографом у роки Першої світової війни.
Усі світлини датуються 1916 роком. Автором фото є військовий фотограф зі складу польських легіоністів, які перебували в цій місцевості під час війни, - повідомляє видання "Хроніки Любарта".
До речі, до 1956 року село Поліське мало іншу назву. В документах можна знайти назви Пісочне, Пясечно (від польського Piaseczno).
Цінністю цих фото є те, що на них можна побачити місцеву святиню, яка на сьогодні втрачена. Мова йде про місцевий храм Святих Кирила і Мефодія, який побудували у 1894 році. Він згорів у роки Другої світової війни в 1944 році. В ті часи село майже повністю було спалене німцями.
Серед знайдених світлин можемо побачити як храм виглядав з вулиці, а також його інтер’єр. Проте, наші читачі звернуть увагу, що в храмі знаходяться ліжка. Це не випадково, адже в роки Першої світової війни, польські солдати використовували церкву як госпіталь для поранених. Нам вдалось трішки кольоризувати фото із храмом, щоб подивитись яким він був в кольорі.
Також в колекції фото можна здебільшого побачити солдат польської армії – легіоністів, які в роки війни були на стороні австро-угорської армії. На кадрах можна побачити як військові облаштовували собі побут в роки війни на території села.
На одному із фото можна побачити біженців чи то місцевих мешканців, які переховувались в селі, можливо в момент, коли велись бої.
Насправді фото є цінною знахідкою для істориків та місцевих краєзнавців.
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Усі світлини датуються 1916 роком. Автором фото є військовий фотограф зі складу польських легіоністів, які перебували в цій місцевості під час війни, - повідомляє видання "Хроніки Любарта".
До речі, до 1956 року село Поліське мало іншу назву. В документах можна знайти назви Пісочне, Пясечно (від польського Piaseczno).
Цінністю цих фото є те, що на них можна побачити місцеву святиню, яка на сьогодні втрачена. Мова йде про місцевий храм Святих Кирила і Мефодія, який побудували у 1894 році. Він згорів у роки Другої світової війни в 1944 році. В ті часи село майже повністю було спалене німцями.
Серед знайдених світлин можемо побачити як храм виглядав з вулиці, а також його інтер’єр. Проте, наші читачі звернуть увагу, що в храмі знаходяться ліжка. Це не випадково, адже в роки Першої світової війни, польські солдати використовували церкву як госпіталь для поранених. Нам вдалось трішки кольоризувати фото із храмом, щоб подивитись яким він був в кольорі.
Також в колекції фото можна здебільшого побачити солдат польської армії – легіоністів, які в роки війни були на стороні австро-угорської армії. На кадрах можна побачити як військові облаштовували собі побут в роки війни на території села.
На одному із фото можна побачити біженців чи то місцевих мешканців, які переховувались в селі, можливо в момент, коли велись бої.
Насправді фото є цінною знахідкою для істориків та місцевих краєзнавців.
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