На Рівненщині від коронавірусу помер чоловік





Про це йдеться у повідомленні голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.



Загалом на Рівненщині зареєстровали 733 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 18 людей - померли.



Вночі, 3 травня сталася ще одна смерть від COVID-19. Зупинилося серце 61-річного пацієнта Рівненської ЦМЛ. Чоловік був жителем Радивилова.



Станом на ранок неділі, 3 травня на Рівненщині зафіксували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.



Нагадаємо, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.



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