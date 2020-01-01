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На Рівненщині від коронавірусу помер чоловік

На Рівненщині від коронавірусу помер чоловік
На Рівненщині побільшало летальних випадків, спричинених коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Загалом на Рівненщині зареєстровали 733 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 18 людей - померли.

Вночі, 3 травня сталася ще одна смерть від COVID-19. Зупинилося серце 61-річного пацієнта Рівненської ЦМЛ. Чоловік був жителем Радивилова.

Станом на ранок неділі, 3 травня на Рівненщині зафіксували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.

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Теги: Рівненщина, смерть
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