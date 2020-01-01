На Рівненщині від коронавірусу помер чоловік
Сьогодні, 12:31
На Рівненщині побільшало летальних випадків, спричинених коронавірусом.
Про це йдеться у повідомленні голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Загалом на Рівненщині зареєстровали 733 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 18 людей - померли.
Вночі, 3 травня сталася ще одна смерть від COVID-19. Зупинилося серце 61-річного пацієнта Рівненської ЦМЛ. Чоловік був жителем Радивилова.
Станом на ранок неділі, 3 травня на Рівненщині зафіксували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.
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Про це йдеться у повідомленні голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Загалом на Рівненщині зареєстровали 733 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 18 людей - померли.
Вночі, 3 травня сталася ще одна смерть від COVID-19. Зупинилося серце 61-річного пацієнта Рівненської ЦМЛ. Чоловік був жителем Радивилова.
Станом на ранок неділі, 3 травня на Рівненщині зафіксували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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