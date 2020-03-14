Волинські прикордонники виявили контрабанду поліетиленових рукавичок. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Прикордонники Луцького прикордонного загону виявили та запобігли переправленню через кордон великої партії поліетиленових рукавичок.
Товари, які відповідно до Постанови КМУ від 14.03.2020 №214 підпадають під заборону експорту, двічі намагались незаконно провезти до Польщі учора через пункт пропуску «Ягодин», - повідомляє пресслужба ДПСУ.
Правопорушенню запобігли прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці.
У першому випадку товар у кількості 150 000 штук поліетиленових рукавиць намагались провезти у вантажівці польської реєстрації, яка слідувала через кордон як «пуста».
В іншому, спільна міжвідомча оглядова група серед вантажу «дерев’яні палети» виявила ще 40 тисяч штук таких рукавиць.
В обох випадках рукавиці загальною кількістю 190 тисяч штук вилучено представниками митниці. Сума оцінки товару склала майже 26 тис.грн.
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Товари, які відповідно до Постанови КМУ від 14.03.2020 №214 підпадають під заборону експорту, двічі намагались незаконно провезти до Польщі учора через пункт пропуску «Ягодин», - повідомляє пресслужба ДПСУ.
Правопорушенню запобігли прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці.
У першому випадку товар у кількості 150 000 штук поліетиленових рукавиць намагались провезти у вантажівці польської реєстрації, яка слідувала через кордон як «пуста».
В іншому, спільна міжвідомча оглядова група серед вантажу «дерев’яні палети» виявила ще 40 тисяч штук таких рукавиць.
В обох випадках рукавиці загальною кількістю 190 тисяч штук вилучено представниками митниці. Сума оцінки товару склала майже 26 тис.грн.
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