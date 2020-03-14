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Волинські прикордонники виявили контрабанду поліетиленових рукавичок. ФОТО

Волинські прикордонники виявили контрабанду поліетиленових рукавичок. ФОТО
Прикордонники Луцького прикордонного загону виявили та запобігли переправленню через кордон великої партії поліетиленових рукавичок.

Товари, які відповідно до Постанови КМУ від 14.03.2020 №214 підпадають під заборону експорту, двічі намагались незаконно провезти до Польщі учора через пункт пропуску «Ягодин», - повідомляє пресслужба ДПСУ.

Правопорушенню запобігли прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці.
Волинські прикордонники виявили контрабанду поліетиленових рукавичок. ФОТО

У першому випадку товар у кількості 150 000 штук поліетиленових рукавиць намагались провезти у вантажівці польської реєстрації, яка слідувала через кордон як «пуста».

В іншому, спільна міжвідомча оглядова група серед вантажу «дерев’яні палети» виявила ще 40 тисяч штук таких рукавиць.
Волинські прикордонники виявили контрабанду поліетиленових рукавичок. ФОТО

В обох випадках рукавиці загальною кількістю 190 тисяч штук вилучено представниками митниці. Сума оцінки товару склала майже 26 тис.грн.
Волинські прикордонники виявили контрабанду поліетиленових рукавичок. ФОТО
Волинські прикордонники виявили контрабанду поліетиленових рукавичок. ФОТО



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Теги: Волинь, кордон, контрабанда, Ягодин
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