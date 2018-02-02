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На Рівненщині через спалах коронавірусу «закрили» село

На Рівненщині через спалах коронавірусу «закрили» село
Село Познань Рокитнівського району, внаслідок збільшення кількості хворих на коронавірус, "закрили" на карантин.

Про це повідомляють у Рівненській ОДА.

У селі встановили контрольно-пропускний пункт. Рішення посилити карантинні заходи та встановити блокпост в населеному пункті прийняли на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

Так у суботу, 2 травня, на в’їзді в село в цілодобовому режимі чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники.

Вони проводять температурний скринінг громадянам, дезінфекцію транспорту, перевіряють документи та з’ясовують причину приїзду.

На даний час, у населеному пункті на Covid-19 захворіло 6 осіб.

«Крім цього, у селі обмежили пересування людей та рух транспорту з 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту. Це потрібно для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції», - розповідає голова Рокитнівської РДА Віктор Мініч.

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Теги: Рівненщина, карантин
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