На Рівненщині через спалах коронавірусу «закрили» село

Село Познань Рокитнівського району, внаслідок збільшення кількості хворих на коронавірус, "закрили" на карантин.Про це повідомляють у Рівненській ОДА.У селі встановили контрольно-пропускний пункт. Рішення посилити карантинні заходи та встановити блокпост в населеному пункті прийняли на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.Так у суботу, 2 травня, на в’їзді в село в цілодобовому режимі чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники.Вони проводять температурний скринінг громадянам, дезінфекцію транспорту, перевіряють документи та з’ясовують причину приїзду.На даний час, у населеному пункті на Covid-19 захворіло 6 осіб.«Крім цього, у селі обмежили пересування людей та рух транспорту з 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту. Це потрібно для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції», - розповідає голова Рокитнівської РДА