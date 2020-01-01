Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом





Про це інформують на сайті



Діагноз підтверджений у людей з кола контактних осіб останнього випадку коронавірусної інфекції COVID-19. Обоє хворих – пацієнти “Володимир-Волинського ЦПМД. Чоловік і дитина шкільного віку – родичі мешканців Володимир-Волинського району, у яких раніше виявили коронавірус.



Нагадаємо, що 27 квітня отримано позитивні результати тестування методом ПЛР



Як відомо, чоловік, результати ПЛР-дослідження якого надійшли сьогодні, також працевлаштований у сусідньому місті Нововолинськ.



До слова, станом на 3 травня, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третього травня отримано ще 2 позитивних результати дослідження, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення вірусу COVID-19, у мешканців Володимир-Волинського району.Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради Діагноз підтверджений у людей з кола контактних осіб останнього випадку коронавірусної інфекції COVID-19. Обоє хворих – пацієнти “Володимир-Волинського ЦПМД. Чоловік і дитина шкільного віку – родичі мешканців Володимир-Волинського району, у яких раніше виявили коронавірус.Нагадаємо, що 27 квітня отримано позитивні результати тестування методом ПЛР у чоловіка та жінки , які попередньо звернулися у КП “Володимир-Волинський ЦПМД” зі скаргами на здоров’я. Повідомлялося, що обоє вони працюють у Нововолинську.Як відомо, чоловік, результати ПЛР-дослідження якого надійшли сьогодні, також працевлаштований у сусідньому місті Нововолинськ.До слова, станом на 3 травня, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання

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