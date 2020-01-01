вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом

Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом
Третього травня отримано ще 2 позитивних результати дослідження, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення вірусу COVID-19, у мешканців Володимир-Волинського району.

Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Діагноз підтверджений у людей з кола контактних осіб останнього випадку коронавірусної інфекції COVID-19. Обоє хворих – пацієнти “Володимир-Волинського ЦПМД. Чоловік і дитина шкільного віку – родичі мешканців Володимир-Волинського району, у яких раніше виявили коронавірус.

Нагадаємо, що 27 квітня отримано позитивні результати тестування методом ПЛР у чоловіка та жінки, які попередньо звернулися у КП “Володимир-Волинський ЦПМД” зі скаргами на здоров’я. Повідомлялося, що обоє вони працюють у Нововолинську.

Як відомо, чоловік, результати ПЛР-дослідження якого надійшли сьогодні, також працевлаштований у сусідньому місті Нововолинськ.

До слова, станом на 3 травня, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Володимир-Волинський, тестування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька патрульна надала першу медичну допомогу чоловіку, який впав з велосипеда і поранився
Сьогодні, 21:17
Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали
Сьогодні, 20:45
Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 травня
Сьогодні, 20:00
Волинське село у роки Першої світової. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:32
Схожі новини
У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації
18 квітень, 16:50
На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей
17 квітень, 13:19
Розповіли про стан хворих на COVID-19 у Володимирі Розповіли про стан хворих на COVID-19 у Володимирі
16 квітень, 10:45
Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус Духневич та дівчинка з Гірки Полонки отримали негативні результати тесту на коронавірус
03 квітень, 17:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою
Сьогодні, 21:39
 0
Луцька патрульна надала першу медичну допомогу чоловіку, який впав з велосипеда і поранився
Сьогодні, 21:17
 0
Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали
Сьогодні, 20:45
 0
Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8