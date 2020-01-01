Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 20:16
Третього травня отримано ще 2 позитивних результати дослідження, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення вірусу COVID-19, у мешканців Володимир-Волинського району.
Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Діагноз підтверджений у людей з кола контактних осіб останнього випадку коронавірусної інфекції COVID-19. Обоє хворих – пацієнти “Володимир-Волинського ЦПМД. Чоловік і дитина шкільного віку – родичі мешканців Володимир-Волинського району, у яких раніше виявили коронавірус.
Нагадаємо, що 27 квітня отримано позитивні результати тестування методом ПЛР у чоловіка та жінки, які попередньо звернулися у КП “Володимир-Волинський ЦПМД” зі скаргами на здоров’я. Повідомлялося, що обоє вони працюють у Нововолинську.
Як відомо, чоловік, результати ПЛР-дослідження якого надійшли сьогодні, також працевлаштований у сусідньому місті Нововолинськ.
До слова, станом на 3 травня, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Діагноз підтверджений у людей з кола контактних осіб останнього випадку коронавірусної інфекції COVID-19. Обоє хворих – пацієнти “Володимир-Волинського ЦПМД. Чоловік і дитина шкільного віку – родичі мешканців Володимир-Волинського району, у яких раніше виявили коронавірус.
Нагадаємо, що 27 квітня отримано позитивні результати тестування методом ПЛР у чоловіка та жінки, які попередньо звернулися у КП “Володимир-Волинський ЦПМД” зі скаргами на здоров’я. Повідомлялося, що обоє вони працюють у Нововолинську.
Як відомо, чоловік, результати ПЛР-дослідження якого надійшли сьогодні, також працевлаштований у сусідньому місті Нововолинськ.
До слова, станом на 3 травня, на Волині зафіксували 324 випадки COVID-19. За минулу добу виявили 9 нових випадків захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцька патрульна надала першу медичну допомогу чоловіку, який впав з велосипеда і поранився
Сьогодні, 21:17
Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали
Сьогодні, 20:45
Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 травня
Сьогодні, 20:00
Волинське село у роки Першої світової. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:32