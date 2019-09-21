Луцька патрульна надала першу медичну допомогу чоловіку, який впав з велосипеда і поранився





Про це інформує пресслужба



Поліцейська Аліна Лукащик, до приїзду лікарів, не гаючи ні хвилини, надала необхідну домедичну допомогу чоловікові.



Надалі 25-річного хлопця було передано медикам для надання профільної допомоги.



Патрульна поліція закликає містян не бути байдужими до оточуючих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю, 3 травня, близько 16-ї години, працівники управління патрульної поліції у Волинській області помітили на вулиці Карпенка-Карого велосипедиста, котрий не впорався з керуванням та впав з велосипеда, при цьому отримав тілесні ушкодження.Про це інформує пресслужба партульної поліції Волині Поліцейська, до приїзду лікарів, не гаючи ні хвилини, надала необхідну домедичну допомогу чоловікові.Надалі 25-річного хлопця було передано медикам для надання профільної допомоги.Патрульна поліція закликає містян не бути байдужими до оточуючих.

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