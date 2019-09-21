Луцька патрульна надала першу медичну допомогу чоловіку, який впав з велосипеда і поранився
Сьогодні, 21:17
В неділю, 3 травня, близько 16-ї години, працівники управління патрульної поліції у Волинській області помітили на вулиці Карпенка-Карого велосипедиста, котрий не впорався з керуванням та впав з велосипеда, при цьому отримав тілесні ушкодження.
Про це інформує пресслужба партульної поліції Волині.
Поліцейська Аліна Лукащик, до приїзду лікарів, не гаючи ні хвилини, надала необхідну домедичну допомогу чоловікові.
Надалі 25-річного хлопця було передано медикам для надання профільної допомоги.
Патрульна поліція закликає містян не бути байдужими до оточуючих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба партульної поліції Волині.
Поліцейська Аліна Лукащик, до приїзду лікарів, не гаючи ні хвилини, надала необхідну домедичну допомогу чоловікові.
Надалі 25-річного хлопця було передано медикам для надання профільної допомоги.
Патрульна поліція закликає містян не бути байдужими до оточуючих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою
Сьогодні, 21:39
Луцька патрульна надала першу медичну допомогу чоловіку, який впав з велосипеда і поранився
Сьогодні, 21:17
Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали
Сьогодні, 20:45
Контактували з зараженими: в районі на Волині виявили ще двох інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 травня
Сьогодні, 20:00