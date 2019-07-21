У районі на Волині збудують нову амбулаторію





Про це інформує



Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Садовій, 1а в селі Пнівне Камінь-Каширського району затвердили наказом завідувача сектору містобудування та архітектури Камінь-Каширської РДА.



Замовником виступає Пнівненська сільська рада. Цільове призначення ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, відповідає детальному плану території, затвердженому рішенням сесії Пнівненської сільради від 18 грудня 2019 року. Гранично допустима висотність будівлі – дев’ять метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 19 %.



Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній – 5 метрів, ліній регулювання забудови – 12 метрів, до існуючого житлового будинку – 33,53 метра. Вид обмеження у використанні ділянки – охоронна зона вздовж об’єкта зв’язку площею 0,0057 гектара.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини запланували в одному з населених пунктів Камінь-Каширського району.Про це інформує «Волинь Online» Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Садовій, 1а в селі Пнівне Камінь-Каширського району затвердили наказом завідувача сектору містобудування та архітектури Камінь-Каширської РДА.Замовником виступає Пнівненська сільська рада. Цільове призначення ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, відповідає детальному плану території, затвердженому рішенням сесії Пнівненської сільради від 18 грудня 2019 року. Гранично допустима висотність будівлі – дев’ять метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 19 %.Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній – 5 метрів, ліній регулювання забудови – 12 метрів, до існуючого житлового будинку – 33,53 метра. Вид обмеження у використанні ділянки – охоронна зона вздовж об’єкта зв’язку площею 0,0057 гектара.

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