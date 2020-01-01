вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П’ятирічна дівчинка з Прикарпаття організувала онлайн-уроки з китайської мови

П’ятирічна дівчинка з Прикарпаття організувала онлайн-уроки з китайської мови
Домашня ізоляція для багатьох відкриває нові можливості. На Прикарпатті п’ятирічна дівчинка почала викладати китайську мову.

Про це пишуть Факти.

Від початку карантину дитина щоденно записує відео, де навчає китайських слів та різноманітних побутових фраз.

У цих коротких відео Ніколь рахує, танцює, співає, розповідає про тварин, кольори, національні страви, розказує казки, ходить з друзями у гори. Дівчинка робить це настільки якісно та артистично, що пропозиції про спільне навчання та запис уроків онлайн уже надходять з інших країн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: уроки, онлайн, китайська, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині збудують нову амбулаторію
Сьогодні, 22:50
П’ятирічна дівчинка з Прикарпаття організувала онлайн-уроки з китайської мови
Сьогодні, 22:23
«За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою
Сьогодні, 21:39
Луцька патрульна надала першу медичну допомогу чоловіку, який впав з велосипеда і поранився
Сьогодні, 21:17
Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
З 28 квітня стартують онлайн-уроки для школярів 1-4 класів З 28 квітня стартують онлайн-уроки для школярів 1-4 класів
27 квітень, 17:26
Афіша подій на карантині: що подивитися та послухати онлайн цього тижня Афіша подій на карантині: що подивитися та послухати онлайн цього тижня
20 квітень, 11:55
«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг* «ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*
17 квітень, 08:58
Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома
06 квітень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині збудують нову амбулаторію
Сьогодні, 22:50
 0
П’ятирічна дівчинка з Прикарпаття організувала онлайн-уроки з китайської мови
Сьогодні, 22:23
 0
«За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою
Сьогодні, 21:39
 0
Луцька патрульна надала першу медичну допомогу чоловіку, який впав з велосипеда і поранився
Сьогодні, 21:17
 0
Волинянка назбирала равликів на 1700 євро, а її ошукали
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8