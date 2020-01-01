П’ятирічна дівчинка з Прикарпаття організувала онлайн-уроки з китайської мови





Про це пишуть



Від початку карантину дитина щоденно записує відео, де навчає китайських слів та різноманітних побутових фраз.



У цих коротких відео Ніколь рахує, танцює, співає, розповідає про тварин, кольори, національні страви, розказує казки, ходить з друзями у гори. Дівчинка робить це настільки якісно та артистично, що пропозиції про спільне навчання та запис уроків онлайн уже надходять з інших країн.





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