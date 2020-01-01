4 травня на Волині: гортаючи календар

Світлана Мишковець (на фото), волинський художник Петро Собко та лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Комарницька.



Вітаємо їх та бажаємо добра, достатку та везіння.



З іменинами вітаємо усіх чоловіків, які носять імена Денис, Кіндрат, Олександр, Федір, Олексій, Максим. Зичимо вам добра й любові.

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