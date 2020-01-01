4 травня на Волині: гортаючи календар

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Сьогодні відзначають день народження колишня заступниця голови Волинської ОДА Світлана Мишковець (на фото), волинський художник Петро Собко та лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Комарницька.
Вітаємо їх та бажаємо добра, достатку та везіння.
З іменинами вітаємо усіх чоловіків, які носять імена Денис, Кіндрат, Олександр, Федір, Олексій, Максим. Зичимо вам добра й любові.
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Вітаємо їх та бажаємо добра, достатку та везіння.
З іменинами вітаємо усіх чоловіків, які носять імена Денис, Кіндрат, Олександр, Федір, Олексій, Максим. Зичимо вам добра й любові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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