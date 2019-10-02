У Луцьку хочуть розробити схему організації дорожнього руху
Сьогодні, 05:28
Виконавчий комітет Луцької міської ради замовив комплексну систему організації дорожнього руху в місті. Про це йдеться на сайті публічних закупівель Рrozorro – пише Район.Луцьк.
На послуги з інженерного проєктування виділили 320,7 тисяч гривень. Це кошти місцевого бюджету та кошти, які надаються на умовах співфінансування Європейського Союзу в рамках реалізації проєкту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» (Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020).
В документації йдеться, що виконати роботи повинні до 30 липня цього року. Проведення аукціону запланували на 4 травня.
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На послуги з інженерного проєктування виділили 320,7 тисяч гривень. Це кошти місцевого бюджету та кошти, які надаються на умовах співфінансування Європейського Союзу в рамках реалізації проєкту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» (Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020).
В документації йдеться, що виконати роботи повинні до 30 липня цього року. Проведення аукціону запланували на 4 травня.
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