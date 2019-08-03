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Як луцька молодь відпочивала в центрі міста 30 років тому. ФОТО

Як луцька молодь відпочивала в центрі міста 30 років тому. ФОТО
Показали, як в центрі міста розважалася молодь Луцька понад 30 років тому.

Світлини на своїй сторінці в фейсбуці опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай. Пише Волинь24.

"Подивіться, якою була наша молодь у 1988 році! Хтось себе знайшов? Супер! Лучанки завше найкращі", – йдеться в дописі.

На фото десятки молодих людей позують поруч фонтану, що був на Театральному майдані в Луцьку.

Як луцька молодь відпочивала в центрі міста 30 років тому. ФОТО
Як луцька молодь відпочивала в центрі міста 30 років тому. ФОТО
Як луцька молодь відпочивала в центрі міста 30 років тому. ФОТО

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Теги: молодь, ретрофото, центр
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