Як луцька молодь відпочивала в центрі міста 30 років тому. ФОТО





Світлини на своїй сторінці в фейсбуці опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай. Пише



"Подивіться, якою була наша молодь у 1988 році! Хтось себе знайшов? Супер! Лучанки завше найкращі", – йдеться в дописі.



На фото десятки молодих людей позують поруч фонтану, що був на Театральному майдані в Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як в центрі міста розважалася молодь Луцька понад 30 років тому.Світлини на своїй сторінці в фейсбуці опублікував луцький фотограф. Пише Волинь24 "Подивіться, якою була наша молодь у 1988 році! Хтось себе знайшов? Супер! Лучанки завше найкращі", – йдеться в дописі.На фото десятки молодих людей позують поруч фонтану, що був на Театральному майдані в Луцьку.

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