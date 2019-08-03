Як луцька молодь відпочивала в центрі міста 30 років тому. ФОТО
Сьогодні, 02:21
Показали, як в центрі міста розважалася молодь Луцька понад 30 років тому.
Світлини на своїй сторінці в фейсбуці опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай. Пише Волинь24.
"Подивіться, якою була наша молодь у 1988 році! Хтось себе знайшов? Супер! Лучанки завше найкращі", – йдеться в дописі.
На фото десятки молодих людей позують поруч фонтану, що був на Театральному майдані в Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини на своїй сторінці в фейсбуці опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай. Пише Волинь24.
"Подивіться, якою була наша молодь у 1988 році! Хтось себе знайшов? Супер! Лучанки завше найкращі", – йдеться в дописі.
На фото десятки молодих людей позують поруч фонтану, що був на Театральному майдані в Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як луцька молодь відпочивала в центрі міста 30 років тому. ФОТО
Сьогодні, 02:21
Для юних волинян оголосили конкурс з протидії коронавірусу
Сьогодні, 01:28
Повідомили, які продукти можуть подорожчати в цьому році
Сьогодні, 00:34
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Третій випадок інфікування коронавірусом підтвердили у районі на Волині
03 травень, 23:30