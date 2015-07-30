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Apple і Google випустили оновлення, що дозволяють відслідковувати хворих на COVID-19

Apple і Google випустили оновлення, що дозволяють відслідковувати хворих на COVID-19
Компанії Apple і Google випустили оновлення, які дозволять перетворити мільярди смартфонів по всьому світу на маячки для відстеження хворих, заражених на коронавірус.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Apple Inc. і Google Alphabet Inc. на початку цього місяця оприлюднили амбітний план із перетворення мільярдів смартфонів на маячки для відстеження коронавірусів, сподіваючись допомогти органам охорони здоров'я боротися з цією хворобою і прокласти шлях до закінчення карантину, який завдав шкоди світовій економіці. У середу обидві компанії випустили оновлення, які дозволять розробникам створювати додатки з використанням цих інструментів", - йдеться в повідомленні.

За допомогою застосунків користувачі Android-смартфонів і iPhone зможуть зазначати свої симптоми при підозрі на зараження на коронавірус. А операційні системи аналізуватимуть, із ким спілкувалася та чи інша людина, і сповіщатимуть її контактних осіб про те, що вони, можливо, теж заражені.

"Якщо людина повідомляє систему, що у неї є Covid-19, люди, які знаходилися поруч з нею, - за ознакою близькості свого пристрою до пристрою хворого, - отримають попередження про те, що на них чатує небезпека", - йдеться в повідомленні.

Утиліта вже вбудована компанією Apple в інструмент Xcode 11.5. А Google відправила її деяким розробникам.

Друга фаза проєкту, яка працюватиме вже найближчими місяцями, матиме більш глибоку інтеграцію з операційними системами Apple iOS і Google Android, щоб менше покладатися на застосунки.

У налаштуваннях програми «Здоров'я» в iOS 13.5 з'явиться опція, яка призначена для інформування користувача про те, що він міг контактувати з будь-ким, зараженим COVID-19. За замовчуванням вона буде активована.

Система надсилатиме повідомлення користувачу про можливий контакт з хворим, після того, як хто-небудь із тих, з ким він спілкувався, повідомить в спеціальному застосунку про симптоми, характерні для зараження на коронавірус.

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Теги: Apple, Google, коронавірус, відстеження, оновлення
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