Капітальний ремонт вулиці у Нововолинську обійдеться у 3 мільйони гривень





Виконавця робіт визначають через відкриті торги, - пише



Замовником виступає виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради.



Тендерні пропозиції приймають до 15 травня, розпочнуть аукціон 18 травня. Йдеться про капітальний ремонт вулиці площею 3204 метри квадратні.



Строк виконання робіт – до 31 грудня. Очікувана вартість становить 3,089 мільйона гривень.

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