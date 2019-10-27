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Капітальний ремонт вулиці у Нововолинську обійдеться у 3 мільйони гривень

Капітальний ремонт вулиці у Нововолинську обійдеться у 3 мільйони гривень
У Нововолинську капремонт вулиці Зеленої коштуватиме до 3,089 мільйона гривень.

Виконавця робіт визначають через відкриті торги, - пише Волинь online.

Замовником виступає виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради.

Тендерні пропозиції приймають до 15 травня, розпочнуть аукціон 18 травня. Йдеться про капітальний ремонт вулиці площею 3204 метри квадратні.

Строк виконання робіт – до 31 грудня. Очікувана вартість становить 3,089 мільйона гривень.

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Теги: Нововолинськ, вулиця, ремонт, тендер
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