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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Третій випадок інфікування коронавірусом підтвердили у районі на Волині

Третій випадок інфікування коронавірусом підтвердили у районі на Волині
У Локачинському районі підтвердили третій випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомили 3 травня у Локачинській райдержадміністрації.

Станом на 19.00 год. 3 травня 2020 року в Локачинському районі підтверджено третій випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у жительки районного центру.

На дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» на виявлення вірусу COVID-19 перебуває зразок біологічного матеріалу стосовно ще однієї підозри на коронавірусну інфекцію COVID-19 у жителя Локачинського району, про результати аналізу буде повідомлено додатково.

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Теги: Локачинський район, коронавірус, інфікування
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