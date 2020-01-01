Третій випадок інфікування коронавірусом підтвердили у районі на Волині
03 травень, 23:30
У Локачинському районі підтвердили третій випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомили 3 травня у Локачинській райдержадміністрації.
Станом на 19.00 год. 3 травня 2020 року в Локачинському районі підтверджено третій випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у жительки районного центру.
На дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» на виявлення вірусу COVID-19 перебуває зразок біологічного матеріалу стосовно ще однієї підозри на коронавірусну інфекцію COVID-19 у жителя Локачинського району, про результати аналізу буде повідомлено додатково.
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Про це повідомили 3 травня у Локачинській райдержадміністрації.
Станом на 19.00 год. 3 травня 2020 року в Локачинському районі підтверджено третій випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у жительки районного центру.
На дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» на виявлення вірусу COVID-19 перебуває зразок біологічного матеріалу стосовно ще однієї підозри на коронавірусну інфекцію COVID-19 у жителя Локачинського району, про результати аналізу буде повідомлено додатково.
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