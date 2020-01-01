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Для юних волинян оголосили конкурс з протидії коронавірусу

Для юних волинян оголосили конкурс з протидії коронавірусу
Молодіжний центр «Місто ідей» пропонує креативній молоді взяти участь у конкурсі проєктів з протидії поширенню коронавірусу.

Про це інформує Ковельська міська рада.

«Тобі від 13 до 18 років? Ти сумуєш на карантині? Набридло серфити по Інтернету? Ти креативний, творчий та цілеспрямований? «Ukr Teen Science» пропонує тобі взяти участь у конкурсі. Тема: створення проєктів різного спрямування задля подолання чи мінімізації негативних наслідків пандемії коронавірусу», – йдеться у описі конкурсу.

Учасники конкурсу можуть зняти соціальний ролик, провести наукове дослідження або навіть представити ідею технічної чи ІТ-розробки. Усе задля того, щоб стати на заваді поширення Covid-19.

Кожен фіналіст отримає приємні подарунки від партнерів змагання. За перше місце у кожній з категорій — приз у розмірі 2000 гривень, за друге — 1000 гривень, за третє — 500 гривень.

Подати проєкт можна в одній із трьох категорій: соціальна, наукова та раціоналізаторська.

Заявка для участі за посиланням: forms.gle/2baFECjazR5rfsG39

Змагання проходить у два тури: відбірковий і фінальний.

Дедлайн до 25 травня 2020 року.

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Теги: Ковель, коронавірус, конкурс, діти
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