Повідомили, які продукти можуть подорожчати в цьому році





Такий прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі



Уже нині, з його слів, є чітке розуміння того, що через погодні умови цей рік буде неврожайним. В Україні буде спекотне та посушливе літо. За попередніми оцінками, урожай зернових буде на 18% нижчим, ніж минулого року, – приблизно 60 мільйонів тонн. Хліб подорожчає у зв'язку з підвищенням цін на зерно.



«Водночас на урожай овочів, а особливо картоплі, вплине карантин через поширення коронавірусу.



«Ми не посадили овочі борщового набору. 98% картоплі у нас в країні виробляють самі українці. Але якщо сільські жителі змогли посадити свої городи, то містяни не змогли дістатися до своїх дачних ділянок через карантин і відсутність транспорту. Тому цього року картоплі буде менше, а ціна на неї зросте», – заявляє економіст.



Він вважає, що у 2020 році вартість продуктів збільшиться на 10-15%. Але водночас зазначає, що це поки що попередні оцінки, адже станом на 2 травня весняно-польові роботи ще не закінчені.



Хоча світові ціни на продовольство падають, бо різко скоротився попит з боку бізнесу: не працюють кафе, ресторани, бари, фастфуди.



На світових ринках цукор і рослинна олія подешевшали на 12%. Але ООН б'є на сполох: цього року більше людей голодуватимуть. Адже рік неврожайний, важкі погодні умови, та через карантин багато країн не встигли повністю все посіяти. Тому ціна на продовольство піде вгору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україну у 2020 році очікує неврожай, а також підвищення цін на хліб і картоплю.Такий прогноз дав член Економічного дискусійного клубуу коментарі «Обозревателю» Уже нині, з його слів, є чітке розуміння того, що через погодні умови цей рік буде неврожайним. В Україні буде спекотне та посушливе літо. За попередніми оцінками, урожай зернових буде на 18% нижчим, ніж минулого року, – приблизно 60 мільйонів тонн. Хліб подорожчає у зв'язку з підвищенням цін на зерно.«Водночас на урожай овочів, а особливо картоплі, вплине карантин через поширення коронавірусу.«Ми не посадили овочі борщового набору. 98% картоплі у нас в країні виробляють самі українці. Але якщо сільські жителі змогли посадити свої городи, то містяни не змогли дістатися до своїх дачних ділянок через карантин і відсутність транспорту. Тому цього року картоплі буде менше, а ціна на неї зросте», – заявляє економіст.Він вважає, що у 2020 році вартість продуктів збільшиться на 10-15%. Але водночас зазначає, що це поки що попередні оцінки, адже станом на 2 травня весняно-польові роботи ще не закінчені.Хоча світові ціни на продовольство падають, бо різко скоротився попит з боку бізнесу: не працюють кафе, ресторани, бари, фастфуди.На світових ринках цукор і рослинна олія подешевшали на 12%. Але ООН б'є на сполох: цього року більше людей голодуватимуть. Адже рік неврожайний, важкі погодні умови, та через карантин багато країн не встигли повністю все посіяти. Тому ціна на продовольство піде вгору.

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