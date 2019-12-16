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Повідомили, які продукти можуть подорожчати в цьому році

Повідомили, які продукти можуть подорожчати в цьому році
Україну у 2020 році очікує неврожай, а також підвищення цін на хліб і картоплю.

Такий прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі «Обозревателю».

Уже нині, з його слів, є чітке розуміння того, що через погодні умови цей рік буде неврожайним. В Україні буде спекотне та посушливе літо. За попередніми оцінками, урожай зернових буде на 18% нижчим, ніж минулого року, – приблизно 60 мільйонів тонн. Хліб подорожчає у зв'язку з підвищенням цін на зерно.

«Водночас на урожай овочів, а особливо картоплі, вплине карантин через поширення коронавірусу.

«Ми не посадили овочі борщового набору. 98% картоплі у нас в країні виробляють самі українці. Але якщо сільські жителі змогли посадити свої городи, то містяни не змогли дістатися до своїх дачних ділянок через карантин і відсутність транспорту. Тому цього року картоплі буде менше, а ціна на неї зросте», – заявляє економіст.

Він вважає, що у 2020 році вартість продуктів збільшиться на 10-15%. Але водночас зазначає, що це поки що попередні оцінки, адже станом на 2 травня весняно-польові роботи ще не закінчені.

Хоча світові ціни на продовольство падають, бо різко скоротився попит з боку бізнесу: не працюють кафе, ресторани, бари, фастфуди.

На світових ринках цукор і рослинна олія подешевшали на 12%. Але ООН б'є на сполох: цього року більше людей голодуватимуть. Адже рік неврожайний, важкі погодні умови, та через карантин багато країн не встигли повністю все посіяти. Тому ціна на продовольство піде вгору.

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Теги: продукти, врожай, посівна, подорожчання, зерно, хліб, городина, картопля
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