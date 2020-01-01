У лісосмузі біля села на Волині – стихійне сміттєзвалище. ФОТО





Світлини стихійного сміттєзвалища розмістила у фейсбук-групі «Нетипове Рожище» користувачка мережі Людмила Іваніхіна. Повідомляє



«Люди! Схаменіться. Що ви робите? Станьте вже нарешті Людьми! Відностесь до всього, що вас оточує, як до себе, як до свого дому! Вам, нам тут жити! Лісова смуга біля села Дмитрівка», – пише жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісосмузі біля села Дмитрівка Рожищенського району розвели смітник.Світлини стихійного сміттєзвалища розмістила у фейсбук-групі «Нетипове Рожище» користувачка мережі. Повідомляє Район.Рожище «Люди! Схаменіться. Що ви робите? Станьте вже нарешті Людьми! Відностесь до всього, що вас оточує, як до себе, як до свого дому! Вам, нам тут жити! Лісова смуга біля села Дмитрівка», – пише жінка.

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