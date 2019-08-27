В мережі опублікували довоєнне фото мітингу жителів Шаччини
Сьогодні, 06:22
В мережі опублікували фото мітингу жителів Шаччини минулого століття.
Світлина з'явилася на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у facebook, - пише Район.Шацьк.
«Приємно, що нині за групою Любомльський краєзнавчий музей слідкує багато наших земляків, які проживають за кордоном. Ось, наприклад, один із таких – Юрій Семенюк, уродженець смт.Шацьк, зараз проживає у США, нещодавно поділився рядом світлин із родинного архіву!
Мітинг жителів Шаччини (смт.Шацьк, с.Самійличі) з нагоди відзначення одного з комуністичних свят. Ймовірно, 1939-1940 рр. Справа, з прапором у руці - уродженець с.Самійличі Шацького району Семенюк Марко Іванович (1910-1981 рр.), відомий в окрузі кравець. Що принесе радянська влада кожному із них - тоді ще ніхто не знав», – йдеться у дописі директора музею Юрія Фініковського.
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Світлина з'явилася на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у facebook, - пише Район.Шацьк.
«Приємно, що нині за групою Любомльський краєзнавчий музей слідкує багато наших земляків, які проживають за кордоном. Ось, наприклад, один із таких – Юрій Семенюк, уродженець смт.Шацьк, зараз проживає у США, нещодавно поділився рядом світлин із родинного архіву!
Мітинг жителів Шаччини (смт.Шацьк, с.Самійличі) з нагоди відзначення одного з комуністичних свят. Ймовірно, 1939-1940 рр. Справа, з прапором у руці - уродженець с.Самійличі Шацького району Семенюк Марко Іванович (1910-1981 рр.), відомий в окрузі кравець. Що принесе радянська влада кожному із них - тоді ще ніхто не знав», – йдеться у дописі директора музею Юрія Фініковського.
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