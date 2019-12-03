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Шахрай «обчистив» картку волинянина на 22 000 гривень

Шахрай «обчистив» картку волинянина на 22 000 гривень
3 травня на «гачок» до псевдобанківського працівника потрапив волинянин.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанина в сумі майже 22,5 тисячі гривень.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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Теги: гроші, шахрайство
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