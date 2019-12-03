Шахрай «обчистив» картку волинянина на 22 000 гривень





Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанина в сумі майже 22,5 тисячі гривень.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 травня на «гачок» до псевдобанківського працівника потрапив волинянин.Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанина в сумі майже 22,5 тисячі гривень.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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