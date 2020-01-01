Ранок 4 травня: в Україні – 12 331 випадок коронавірусу, на Волині – 340

Підтвердили 12 331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби. Хворобу підтвердили у 855 дітей та 2 387 медиків.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.Усього в Україні дослідили 134 592 зразки методом ПЛР.На амбулаторному лікуванні 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 662 особи, з них 152 дитини та 412 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 303 людини, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).Загалом 1 619 пацієнтів вже одужали, з них 358 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Загалом випадки підтверджено:Вінницька обл. — 436 (146 одужали);Волинська обл. — 340 (64 одужали);Дніпропетровська обл. — 460 (64 одужали);Донецька обл. — 81 (12 одужали);Житомирська обл. — 430 (23 одужали);Закарпатська обл. — 531 (61 одужав);Запорізька обл. — 285 (79 одужали);Івано-Франківська обл. — 984 (86 одужали);м. Київ — 1 535 (80 одужали);Київська обл. — 853 (83 одужали);Кіровоградська обл. — 401 (121 одужав);Львівська обл. — 506 (95 одужали);Луганська обл. — 37 (7 одужали);Миколаївська обл. — 161 (6 одужали);Одеська обл. — 427 (17 одужали);Полтавська обл. — 227 (26 одужали);Рівненська обл. — 750 (78 одужали);Сумська обл. — 112 (62 одужали);Тернопільська обл. — 896 (159 одужали);Харківська обл. — 361 (36 одужали);Херсонська обл. — 139 (52 одужали);Хмельницька обл. — 116 (27 одужали);Черкаська обл. — 312 (64 одужали);Чернівецька обл. — 1887 (159 одужали);Чернігівська обл. — 64 (6 одужали).