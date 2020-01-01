Ранок 4 травня: в Україні – 12 331 випадок коронавірусу, на Волині – 340
Сьогодні, 09:28
Підтвердили 12 331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби. Хворобу підтвердили у 855 дітей та 2 387 медиків.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 134 592 зразки методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 662 особи, з них 152 дитини та 412 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 303 людини, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 1 619 пацієнтів вже одужали, з них 358 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 436 (146 одужали);
Волинська обл. — 340 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 460 (64 одужали);
Донецька обл. — 81 (12 одужали);
Житомирська обл. — 430 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 531 (61 одужав);
Запорізька обл. — 285 (79 одужали);
Івано-Франківська обл. — 984 (86 одужали);
м. Київ — 1 535 (80 одужали);
Київська обл. — 853 (83 одужали);
Кіровоградська обл. — 401 (121 одужав);
Львівська обл. — 506 (95 одужали);
Луганська обл. — 37 (7 одужали);
Миколаївська обл. — 161 (6 одужали);
Одеська обл. — 427 (17 одужали);
Полтавська обл. — 227 (26 одужали);
Рівненська обл. — 750 (78 одужали);
Сумська обл. — 112 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 896 (159 одужали);
Харківська обл. — 361 (36 одужали);
Херсонська обл. — 139 (52 одужали);
Хмельницька обл. — 116 (27 одужали);
Черкаська обл. — 312 (64 одужали);
Чернівецька обл. — 1887 (159 одужали);
Чернігівська обл. — 64 (6 одужали).
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 134 592 зразки методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 662 особи, з них 152 дитини та 412 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 303 людини, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 1 619 пацієнтів вже одужали, з них 358 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 436 (146 одужали);
Волинська обл. — 340 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 460 (64 одужали);
Донецька обл. — 81 (12 одужали);
Житомирська обл. — 430 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 531 (61 одужав);
Запорізька обл. — 285 (79 одужали);
Івано-Франківська обл. — 984 (86 одужали);
м. Київ — 1 535 (80 одужали);
Київська обл. — 853 (83 одужали);
Кіровоградська обл. — 401 (121 одужав);
Львівська обл. — 506 (95 одужали);
Луганська обл. — 37 (7 одужали);
Миколаївська обл. — 161 (6 одужали);
Одеська обл. — 427 (17 одужали);
Полтавська обл. — 227 (26 одужали);
Рівненська обл. — 750 (78 одужали);
Сумська обл. — 112 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 896 (159 одужали);
Харківська обл. — 361 (36 одужали);
Херсонська обл. — 139 (52 одужали);
Хмельницька обл. — 116 (27 одужали);
Черкаська обл. — 312 (64 одужали);
Чернівецька обл. — 1887 (159 одужали);
Чернігівська обл. — 64 (6 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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