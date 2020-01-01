16 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 4 травня

Станом на 10.00 4 травня в області зареєстрували 340 випадів COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 64 особи. Сім випадків хвороби завершилось летально.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.За добу зареєстрували 16 нових випадків COVID-19: Ковельський район (6), м.Луцьк (4), Володимир-Волинський район (2), Ківерцівський район (1), Локачинський район (1), Маневицький район (1), м.Нововолинськ (1). В тому числі за добу зареєстрували один летальний випадок в Маневицькому районі.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 104 випадки, в т.ч. 2 летальних;м. Нововолинськ – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;Старовижівський район – 44 випадки, в т.ч. 1 летальний;Ковельський район – 34 випадки;Ківерцівський район – 28 випадків;Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 18 випадків;Волидимир-Волинський район – 13 випадків;Іваничівський район – 6 випадків;Камінь-Каширський район – 5 випадків;Рожищенський район – 4 випадки;Любешівський район – 4 випадки;Маневицький район – 4 випадки, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 3 випадки;Шацький район – 2 випадки;Ратнівський район – 1 випадок;Турійський район – 1 випадок.Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.