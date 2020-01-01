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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

16 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 4 травня

16 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 4 травня
Станом на 10.00 4 травня в області зареєстрували 340 випадів COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 64 особи. Сім випадків хвороби завершилось летально.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

За добу зареєстрували 16 нових випадків COVID-19: Ковельський район (6), м.Луцьк (4), Володимир-Волинський район (2), Ківерцівський район (1), Локачинський район (1), Маневицький район (1), м.Нововолинськ (1). В тому числі за добу зареєстрували один летальний випадок в Маневицькому районі.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 104 випадки, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 48 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Старовижівський район – 44 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Ковельський район – 34 випадки;
Ківерцівський район – 28 випадків;
Луцький район – 21 випадок, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 18 випадків;
Волидимир-Волинський район – 13 випадків;
Іваничівський район – 6 випадків;
Камінь-Каширський район – 5 випадків;
Рожищенський район – 4 випадки;
Любешівський район – 4 випадки;
Маневицький район – 4 випадки, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 3 випадки;
Шацький район – 2 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.

Жодного випадку захворювання не зареєстрували в Любомльському районі.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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